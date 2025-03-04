Tuyển Video Editor công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 22 Vinhomes Gardenia, P.Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor

- Lên ý tưởng quay dựng video quảng bá thương hiệu HyperWork: video hướng dẫn sử dụng, unbox giới thiệu và highlight sản phẩm,...

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video

- Dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

- Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty

- Đảm bảo deadline của từng hạng mục theo kế hoạch

- Quản lý kho video trong hệ thống của công ty

- Quản lý và chăm sóc các thiết bị, kho sản phẩm media được giao

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lănh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm trên 1 năm

- Sử dụng thành thạo Adobe After Effect, Photoshop, Adobe Premiere, Final Cut Pro,...

- Có khả năng linh hoạt về sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng edit.

- Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cởi mở tiếp nhận ý kiến

- Có khả năng chụp hình là một lợi thế

Tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12,000,000 – 18,000,000vnđ

- Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động

- Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,...



- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi

- Cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam

