Tuyển Video Editor công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam
- Hà Nội: Lô B2
- 22 Vinhomes Gardenia, P.Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Lên ý tưởng quay dựng video quảng bá thương hiệu HyperWork: video hướng dẫn sử dụng, unbox giới thiệu và highlight sản phẩm,...
- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video
- Dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
- Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty
- Đảm bảo deadline của từng hạng mục theo kế hoạch
- Quản lý kho video trong hệ thống của công ty
- Quản lý và chăm sóc các thiết bị, kho sản phẩm media được giao
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lănh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trên 1 năm
- Sử dụng thành thạo Adobe After Effect, Photoshop, Adobe Premiere, Final Cut Pro,...
- Có khả năng linh hoạt về sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng edit.
- Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cởi mở tiếp nhận ý kiến
- Có khả năng chụp hình là một lợi thế
Tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động
- Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,...
- Mức lương 12 - 18 triệu/tháng
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi
- Cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
