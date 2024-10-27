Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại HỘ KINH DOANH ABERA
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác).
Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh...
Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ đi thực tế/ ngoại cảnh
Chuẩn bị setup cho các buổi quay.
Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của Brand guidelines.
Quản lý kho hình ảnh, video.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm sản xuất video trên các nền tảng Social, đặc biệt là Tik Tok
Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition.
Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng video, chỉnh sửa video trên các nền tảng Social.
Ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc quay.
Có kinh nghiệm làm cho ngành mỹ phẩm, skin care là 1 lợi thế.
Có tư duy chuyển tải dữ liệu viết sang hình ảnh.
Có khả năng quay video và chụp ảnh, am hiểu về các thiết bị quay.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm.
Tận tâm và yêu thích công việc, không ngại khó.
Tại HỘ KINH DOANH ABERA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9 - 13 triệu + thưởng
Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe
Môi trường trẻ, năng động và thân thiện
Lương tháng 13
Được tham gia du lịch và các hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức
Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ trưa 1h30p)
Làm việc tại: 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM
>>>Nộp CV + portfolio ứng tuyển
