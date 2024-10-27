Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH ABERA
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
HỘ KINH DOANH ABERA

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại HỘ KINH DOANH ABERA

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác). Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh... Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ đi thực tế/ ngoại cảnh Chuẩn bị setup cho các buổi quay. Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của Brand guidelines. Quản lý kho hình ảnh, video.
Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác).
Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh...
Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ đi thực tế/ ngoại cảnh
Chuẩn bị setup cho các buổi quay.
Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của Brand guidelines.
Quản lý kho hình ảnh, video.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm sản xuất video trên các nền tảng Social, đặc biệt là Tik Tok Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition. Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng video, chỉnh sửa video trên các nền tảng Social. Ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc quay. Có kinh nghiệm làm cho ngành mỹ phẩm, skin care là 1 lợi thế. Có tư duy chuyển tải dữ liệu viết sang hình ảnh. Có khả năng quay video và chụp ảnh, am hiểu về các thiết bị quay. Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm. Tận tâm và yêu thích công việc, không ngại khó.
Có kinh nghiệm trên 1 năm sản xuất video trên các nền tảng Social, đặc biệt là Tik Tok
Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition.
Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng video, chỉnh sửa video trên các nền tảng Social.
Ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc quay.
Có kinh nghiệm làm cho ngành mỹ phẩm, skin care là 1 lợi thế.
Có tư duy chuyển tải dữ liệu viết sang hình ảnh.
Có khả năng quay video và chụp ảnh, am hiểu về các thiết bị quay.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm.
Tận tâm và yêu thích công việc, không ngại khó.

Tại HỘ KINH DOANH ABERA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 13 triệu + thưởng Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe Môi trường trẻ, năng động và thân thiện Lương tháng 13 Được tham gia du lịch và các hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức
Lương: 9 - 13 triệu + thưởng
Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe
Môi trường trẻ, năng động và thân thiện
Lương tháng 13
Được tham gia du lịch và các hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức
Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ trưa 1h30p)
Làm việc tại: 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM
>>>Nộp CV + portfolio ứng tuyển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ABERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ABERA

HỘ KINH DOANH ABERA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

