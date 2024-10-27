Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác). Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh... Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ đi thực tế/ ngoại cảnh Chuẩn bị setup cho các buổi quay. Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của Brand guidelines. Quản lý kho hình ảnh, video.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm sản xuất video trên các nền tảng Social, đặc biệt là Tik Tok Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition. Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng video, chỉnh sửa video trên các nền tảng Social. Ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc quay. Có kinh nghiệm làm cho ngành mỹ phẩm, skin care là 1 lợi thế. Có tư duy chuyển tải dữ liệu viết sang hình ảnh. Có khả năng quay video và chụp ảnh, am hiểu về các thiết bị quay. Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm. Tận tâm và yêu thích công việc, không ngại khó.

Tại HỘ KINH DOANH ABERA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 13 triệu + thưởng Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe Môi trường trẻ, năng động và thân thiện Lương tháng 13 Được tham gia du lịch và các hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ trưa 1h30p)

Làm việc tại: 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ABERA

