Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
· Sản xuất video Youtube, Tiktok và các nội dung theo kế hoạch của công ty
· Quay phim - chụp ảnh cho các chiến dịch, sự kiện của công ty
· Sản xuất video feedback từ khách hàng
· Phụ trách kỹ thuật truyền thông các sự kiện, hội thảo của công ty
· Tham gia góp ý, lên ý tưởng để sản xuất các video theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có từ 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương
· Có khả năng quay chụp, sử dụng thành thạo nhiều dòng máy khác nhau, Canon, Sony, các thiết bị như Gimbal
· Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, CapCut, (Adobe After Effect và các công cụ dựng phim khác là lợi thế)
· Các kỹ năng xử lý âm thanh, hình ảnh cơ bản
· Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok,...)
· Am hiểu về livetream là 1 lợi thế (Zoom, Facebook, Youtube)
· Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc
· Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu
· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
· Sẵn sàng hỗ trợ khi có task ngoài giờ.
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn
· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
· BHXH, BHYT theo qui định nhà nước (đầy đủ theo mức lương)
· Thưởng KPI mỗi Quý.
· Thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc
· Review tăng lương mỗi 6 tháng
· Được ăn chơi, đi du lịch hằng năm theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
