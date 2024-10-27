Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

· Sản xuất video Youtube, Tiktok và các nội dung theo kế hoạch của công ty

· Quay phim - chụp ảnh cho các chiến dịch, sự kiện của công ty

· Sản xuất video feedback từ khách hàng

· Phụ trách kỹ thuật truyền thông các sự kiện, hội thảo của công ty

· Tham gia góp ý, lên ý tưởng để sản xuất các video theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có từ 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương

· Có khả năng quay chụp, sử dụng thành thạo nhiều dòng máy khác nhau, Canon, Sony, các thiết bị như Gimbal

· Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, CapCut, (Adobe After Effect và các công cụ dựng phim khác là lợi thế)

· Các kỹ năng xử lý âm thanh, hình ảnh cơ bản

· Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok,...)

· Am hiểu về livetream là 1 lợi thế (Zoom, Facebook, Youtube)

· Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc

· Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu

· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

· Sẵn sàng hỗ trợ khi có task ngoài giờ.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn

· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

· BHXH, BHYT theo qui định nhà nước (đầy đủ theo mức lương)

· Thưởng KPI mỗi Quý.

· Thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc

· Review tăng lương mỗi 6 tháng

· Được ăn chơi, đi du lịch hằng năm theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

