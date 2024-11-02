Tuyển Video Editor Công Ty TNHH CNLGAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty TNHH CNLGAMING
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế ấn phẩm quảng cáo, sử dụng cho các phương tiện truyền thông online, Fanpage, Website.
- Edit video, làm các video quảng cáo.
- Thiết kế website.
- Tự xây dựng ý tưởng, có thẩm mỹ phù hợp với yêu cầu của công ty.
- Quản lý dự án cùng với các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế PTS, AI, Premier, Affter Effect, Canva, Capcut, Figma hoặc các phần mềm tương tự, miễn là có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
- Có kỹ năng quản lý thời gian hợp lý, làm việc hiệu quả.
- Có tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng
- Có hiểu biết về thị trường Game, có thẩm mỹ hợp với xu hướng.
- Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo
Tại Công Ty TNHH CNLGAMING Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương chính thức: 10 Triệu - 12 Triệu (thử việc 2 tháng 85% lương chính thức).
+ x3 lương từ 7 đến 12 ngày lễ, tết trong năm. Thưởng lễ.
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
- Teambuilding
- Thưởng tháng 13 + thưởng theo năng lực và thái độ làm việc.
- Chế độ review lương 6 tháng/lần, linh hoạt theo năng lực và kết quả thực tế
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng 12 ngày phép/năm,
- Được làm việc trong môi trường cực kỳ năng động, thỏa sức sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CNLGAMING
