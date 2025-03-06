Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH GLODIVAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GLODIVAL

CÔNG TY TNHH GLODIVAL
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH GLODIVAL

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH GLODIVAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 16 Tòa nhà Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm của công ty.
• Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty.
• Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
• Chụp hình và xử lý hậu kỳ hình ảnh các sự kiện nội bộ công ty khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Thái độ / Tính cách
• Chăm chỉ, thích thử thách, chịu áp lực tốt
• Yêu thích công nghệ là một lợi thế
• Không sợ đổi mới, dám sai và sửa sai
b. Kỹ năng
• Kỹ năng quản lý dự án
• Kỹ năng giao tiếp khi làm việc với đội ngũ sản xuất, đồng nghiệp và cấp trên
• Sáng tạo, nhạy với các xu hướng, vận dụng xu hướng vào thành phẩm một cách tinh tế
• Kỹ năng tự học tốt
c. Kiến thức chuyên môn
• Sử dụng thành thạo các phần mềm trong bộ công cụ biên tập video (vd: Premiere Pro, After Effect,Photoshop...)
• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc máy, bố cục.
• Có hiểu biết về các yêu cầu về nội dung và định dạng chuẩn của các mẫu quảng cáo trên các nền tảng social như: Facebook, TikTok, Instagram, Banner ads...
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 6 tháng - 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH GLODIVAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
- Có cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản thân.
- Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
- Bảo hiểm và các quyền lợi lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLODIVAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GLODIVAL

CÔNG TY TNHH GLODIVAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

