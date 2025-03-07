Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH SAILIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A20 Valencia, 1000 Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Tp Thủ Đức, TPHCM, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất video: Lập kế hoạch, quay và chỉnh sửa video cho các mục đích khác nhau, bao gồm các chiến dịch tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, phỏng vấn và sự kiện.

Vận hành máy ảnh: Vận hành máy ảnh, thiết bị chiếu sáng và các công cụ kỹ thuật khác để chụp hình ảnh chất lượng cao.

Chỉnh sửa: Chỉnh sửa và tổng hợp nội dung video, bao gồm việc thêm nhạc, đồ họa và hiệu ứng để tạo ra các video hấp dẫn.

Lập kịch bản: Hợp tác với nhóm nội dung để phát triển các ý tưởng video và kịch bản hiệu quả để truyền đạt thông điệp của công ty.

Quản lý thiết bị: Bảo quản và sắp xếp thiết bị quay phim, đảm bảo chúng trong tình trạng hoạt động tốt.

Ý tưởng sáng tạo: Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho nội dung video và liên tục tìm cách cải thiện chất lượng hình ảnh và cách kể chuyện trong video của chúng tôi.

Tuân theo Hướng dẫn Thương hiệu: Đảm bảo rằng tất cả các video phù hợp với danh tính thương hiệu và thông điệp đã đề ra.

Sản xuất hậu kỳ: Quản lý quá trình sản xuất hậu , bao gồm chỉnh sửa màu sắc, chỉnh sửa âm thanh và xuất video cuối cùng.

Quản lý tệp tin: Sắp xếp và lưu trữ tệp tin video để dễ dàng truy cập và tìm kiếm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo trong phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: Adobe Premiere Pro, After Effect, Final Cut Pro).

Am hiểu về thiết bị máy ảnh và các công cụ sản xuất video.

Chú ý đến chi tiết và có ánh mắt tinh tế đối với thẩm mỹ hình ảnh.

Khả năng làm việc độc lập và cộng tác trong một nhóm.

Hiểu biết về xu hướng hiện tại trong sản xuất video và các nền tảng truyền thông xã hội

Tại CÔNG TY TNHH SAILIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phù hợp với kỹ năng và hiệu suất làm việc

Đi du lịch, Teambuilding cùng công ty, các giải thể thao, họp mặt...

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định nhà nước.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, với nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAILIGHT VIỆT NAM

