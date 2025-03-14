Tuyển Video Editor GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA Tower, 06 Tân Trào, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim, xử lý và sản xuất nội dung video, bao gồm video về công ty/thương hiệu, clip truyền thông xã hội (social video), video chiến dịch, giới thiệu sản phẩm, recap sự kiện, livestream
Sử dụng thành thạo các công cụ, hiệu ứng, hình minh họa và công nghệ để nâng cao chất lượng sản xuất video.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh để sản xuất nội dung và có khả năng biên tập tại chỗ nhanh chóng, hiệu quả
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan để tạo ra các kịch bản chất lượng cao cho video.
Đề xuất các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung, nâng cao hiệu suất làm việc
Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn, hỗ trợ mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm đã được chứng minh trong cả chụp ảnh, quay và biên tập
Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro X, Davinci Resolve và phần mềm 3D như Blender, Cinema 4D hoặc các công cụ tương đương.
Có kỹ năng sử dụng Photoshop và AI
Quen thuộc với nhiều kỹ thuật quay phim khác nhau bao gồm quay phim trong nhà và ngoài trời, quay phim phỏng vấn, v.v.
Thể hiện sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc biên tập và sản xuất video, bao gồm phân loại màu sắc và bố cục.
Tư duy sáng tạo, viết kịch bản và kỹ năng kể chuyện.
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng làm việc đội nhóm cũng như làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, cam kết lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến
Tham gia Teambuilding, Company Trip, Year End Party và nhiều sự kiện khác
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA Tower, 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

