Tuyển Video Editor GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: UOA Tower, 06 Tân Trào, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim, xử lý và sản xuất nội dung video, bao gồm video về công ty/thương hiệu, clip truyền thông xã hội (social video), video chiến dịch, giới thiệu sản phẩm, recap sự kiện, livestream

Sử dụng thành thạo các công cụ, hiệu ứng, hình minh họa và công nghệ để nâng cao chất lượng sản xuất video.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh để sản xuất nội dung và có khả năng biên tập tại chỗ nhanh chóng, hiệu quả

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan để tạo ra các kịch bản chất lượng cao cho video.

Đề xuất các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung, nâng cao hiệu suất làm việc

Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn, hỗ trợ mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm đã được chứng minh trong cả chụp ảnh, quay và biên tập

Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro X, Davinci Resolve và phần mềm 3D như Blender, Cinema 4D hoặc các công cụ tương đương.

Có kỹ năng sử dụng Photoshop và AI

Quen thuộc với nhiều kỹ thuật quay phim khác nhau bao gồm quay phim trong nhà và ngoài trời, quay phim phỏng vấn, v.v.

Thể hiện sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc biên tập và sản xuất video, bao gồm phân loại màu sắc và bố cục.

Tư duy sáng tạo, viết kịch bản và kỹ năng kể chuyện.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng làm việc đội nhóm cũng như làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, cam kết lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI

Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia Teambuilding, Company Trip, Year End Party và nhiều sự kiện khác

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

