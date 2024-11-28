Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, P Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend.
- Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp và video.
- Dựng video, cắt ghép các clip tạo ra thành phẩm.
- Chịu trách nhiệm chính công việc chụp ảnh và quay video.
- Tham gia hậu kỳ cho các chiến dịch livestream trên hệ thống kênh TikTok, Facebook, YouTube.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Team Lead.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế, Truyền thông và các ngành có liên quan.
- Có khả năng thực hiện quay, dựng, biên tập các loại hình video truyền thông khác nhau.
- Có thể chụp, chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ studio, design cơ bản là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, thật thà, yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với công việc.
- Trung thực - trách nhiệm - sẵn sàng làm việc, cống hiến vì sự phát triển của công ty.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, tổ chức sắp xếp để thực hiện công việc kịp thời hợp lý.
- Có tính cách: Năng động, tự tin, vui vẻ, tinh thần ham học hỏi và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập nếu làm tốt
- Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập: Dấu mộc thực tập + đánh giá thực tập + số liệu báo cáo + dụng cụ làm việc.
- Tích lũy kinh nghiệm, đào tạo trực tiếp.
- Được trải nghiệm môi trường thực tế, chuyên nghiệp.
- Được xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân, sẵn sàng giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

