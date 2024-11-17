Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống web mảng ngân hàng trên nền tảng Java

- Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

- Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 02 năm về lập trình Java (Framework Springboot)

- Làm việc với Microservice, Mô hình quản lý team Agile

- Sửa dụng tools quản lý task: Jira, Redmine

- Ưu tiên Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL);

- Ưu tiên Có kinh nghiệm sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC;

- Có khả năng đọc và hiểu SRS hoặc thiết kế chi tiết;

- Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề;

- Nhanh nhẹn, quyết tâm học thêm nghiệp vụ mảng banking, chứng khoán

- Ưu tiên nhân sự từng làm dự án Banking

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2- 6; nghỉ thứ 7 & CN

- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn từ 18.000.000- 25.000.000VND net/ tháng

- Không cần thử việc, ký luôn HD chính thức nhận 100% lương Net và đóng BH ngay từ tháng đầu nhận việc

- Hỗ trợ chi phí công việc trong quá trình làm việc

- Bonus du lịch và tháng lương thứ 13/2024

- Cố định 13 tháng lương Net/ năm

- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng , chứng khoán

- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead

- Thưởng lễ tết...

- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép

- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)

- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding 3 tháng 1 lần

- Bóng đá 2 trận/1 tuần

- Liên hoan ăn uống "triền miên"

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

