Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH VIRIYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Công việc kinh doanh

✓ Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng đảm bảo doanh số hàng tháng được thực hiện đầy đủ

✓ Báo cáo, phân tích chỉ số báo cáo về doanh thu, hàng hóa, nhân sự... theo định quy định.

2. Vận hành quản lý

❖ Nhân sự:

✓ Kết hợp tuyển dụng đào tạo nhân viên tại cửa hàng theo quy định và quy trình công ty đề ra

✓ Sắp xếp ca làm việc hco nhân viên đảm bảo không ảnh hưởng việc kinh doanh

✓ Chia chỉ tiêu doanh số tháng cho nhân viên theo đúng năng lực làm việc của nhân sự

✓ Đánh giá nhân sự định kỳ theo quy định

❖ Vận hành hoạt động

✓ Quản lý thu chi hàng ngày, lập kế hoạch tháng báo cáo lên ban lãnh đạo theo quy định

✓ Đo lường đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

✓ Chịu trách nhiệm trưng bày gian hàng hóa theo quy định của công ty. Đảm bảo không gian trong và ngoài Store đạt chuẩn yêu cầu.

✓ Chịu trách nhiệm theo dõi sử dụng tài sản tại Store, báo cáo kịp thời khi xảy ra vấn đề hỏng hóc, bảo dưỡng,.( Quầy kệ, thiết bị điện tử, máy móc liên quan,..)

✓ Thực hiện giám sát công việc vệ sinh chung tại cửa hàng

❖ Hàng hóa

✓ Kiểm tra xuất -nhập -tồn theo đúng quy trình

✓ Kiểm kê hàng hóa đột xuất, định kỳ và báo cáo số liệu thực tế về cty

✓ Hạn chế hàng tồn kho, lên kế hoạch hàng bán chạy, hàng bán chậm đưa ra phương án đề xuất .

✓ Sắp xếp theo nguyên tắc Dễ tìm- Dễ thấy- Dễ lấy

❖ Một số công việc theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ giới, có từ 2 năm tại vị trí tương đương tại các cửa hàng thời trang

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, lập kế hoạch và báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn thuyết phục và xử lý vấn đề

- Thành thạo tin học văn phòng, excel cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Thu nhập: Từ 12.000.000 – 25.000.000/tháng (Lương Cứng + % Doanh thu)

✓ Hưởng các khoản phụ cấp:

• Phụ cấp chuyên cần

• Phụ cấp xăng xe

• Phụ cấp nhà ở

• Phụ cấp nội quy

• Phụ cấp ăn

✓ Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin