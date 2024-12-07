Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà Lạt, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Điều hành và quản lý các cửa hàng K-Market, tổ chức các hoạt động bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số, quản lý tốt tài sản và hàng hóa, đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng;

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên cửa hàng.

Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban trong công ty đảm bảo sự hiệu quả, tính minh bạch và tương trợ trong việc vận hành công việc tại cửa hàng phụ trách và của công ty.

Đề xuất ý kiến, tham mưu giúp Ban Giám đốc các kế hoạch tăng Doanh thu bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng và đào tạo nguồn nhân lực.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hóa: Trung cấp trở lên.

Biết tiếng Hàn là ưu thế.

Hiểu rõ văn hóa làm việc người Hàn( Ưu tiên nhân viên đã từng làm việc tại hàn quốc, các công ty Hàn Quốc).

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Có khả năng quản lý và tổ chức.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị của cửa hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm (cam kết tối thiểu 10 triệu) trao đổi phỏng vấn lương đến 20 triệu.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo luật lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp thích hợp cho các bạn yêu thích văn hóa Hàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin