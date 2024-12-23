Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106 Đ. 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Quản Lý và đảm bảo các hoạt động của chi nhánh/ cửa hàng hằng ngày của Tony Wedding.
Giám sát các hoạt động của các nhân sự khi thực hiện sản phẩm cho khách hàng tại chi nhánh
Triển khai quản lý nhân viên, và chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên của cửa hang
Giải quyết các vấn đề phát sinh của cửa hàng ( của khách hàng, các nhân sự trong cửa hàng, ...)
Chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp với các bộ phận phòng ban.
Nhận target, doanh số cửa hàng/ chi nhánh hằng tháng, có trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu và hoàn thành doanh số đã được đặt ra của ban quản lý
Lên kế hoạch, đề xuất các ý tưởng để tối ưu các hoạt động kinh doanh của chi nhánh
Báo cáo doanh số, hoạt động của chi nhánh cho cấp trên đảm bảo thực hiện các quy định, quy chế của Tony Wedding cho các chi nhánh.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao Đẳng/ Đại Học trở lên kinh doanh / marketing/ bằng cấp liên quan.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý kinh doanh, quản lý cửa hàng, showroom tất cả các ngành dịch vụ KH, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực thời trang, ngành dịch vụ bán lẻ, sản phẩm,.....
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Ham học hỏi, cầu tiến, không ngại khó, ngại thử thách, sẵn sàng thử nghiệm cái mới liên tục để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp, phân tích tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000 VND/Tháng
Phụ cấp cơm trưa: 780.000 VNĐ/Tháng
Thưởng, Hoa hồng, KPI,...
Và một số phụ cấp khác (nếu có)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
Thưởng theo hiệu quả KPIs.
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Được hỗ trợ thiết bị làm việc công nghệ cao
Đánh giá tăng lương theo năng hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157/13/5 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

