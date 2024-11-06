Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

QUẢN LÝ DOANH SỐ CỦA CỬA HÀNG:

1. Training nhân viên bán hàng: hiểu tầm quan trọng của training và coaching trong các kĩ năng bán hàng và push đạt doanh số bán hàng của công ty.

2. Merchandise: Đảm bảo hàng hóa đúng với nhu cầu của khách hàng tại khu vực. Hiểu được các yếu tố cơ bản của VM, màu sắc, chất liệu,... VM plan

3. Làm report: hiểu cơ bản về best và worst selling và biết cách sử dụng data đã phân tích để improve số sale.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỬA HÀNG:

1. Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.

2. Inventory: sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong chuỗi cửa hàng.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CỬA HÀNG:

1. Phân chia Sales target cá nhân hợp lý cho nhân viên (Số lượng nhân viên đã từng quản lí > 7 người)

2. Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.

Yêu Cầu Công Việc

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.

- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Độ tuổi dưới 35.

- Tính cách năng động và cầu tiến.

- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số tốt.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

- Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.

- Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding...

- Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

