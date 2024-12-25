Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Quận 3 ...và 3 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Quản lý chất lượng sản phẩm tại cửa hàng.

- Quản lý hiệu quả kinh doanh tại cửa hàng.

- Quản lý tiền – hàng – tài sản tại cửa hàng.

- Quản lý chất lượng dịch vụ tại cửa hàng.

- Quản lý đội ngũ nhân sự, qui mô từ 30 nhân sự/cửa hàng.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành, qui trình, qui định, nội qui của công ty.

- Làm việc với các cơ quan chức năng như PCCC, ATVSTP … đảm bảo hệ thống vận hành tuân thủ quy định của nhà nước.

- Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai đào tạo phát triển đội ngũ.

- Phối hợp với HR đề xuất chỉ số định biên nhân sự phù hợp với từng cửa hàng, đánh giá năng lực, lập biểu đồ lộ trình thăng tiến hợp lý cho đội ngũ, tạo động lực phát triển cho nhân sự.

- Điều hành tất cả các hoạt động của cửa hàng, báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng vận hành.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi bán lẻ (King food, Win, BHX, Co.op, AnNam..).

- Phải thành thạo quản lý 1 trong 3 ngành: thực phẩm tươi sống và chế biến hoặc ngành FMCG, hoặc phi thực phẩm

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kinh doanh (mặt hàng bách hóa - bán lẻ siêu thị) là một lợi thế

- Thông thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng liên quan, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

- Có khả năng nhìn nhận, đánh giá và sắp xếp nhân lực

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động độc lập xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự

- Tận tâm và có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao trong công việc.

- Giao tiếp tốt, trung thực, thẳng thắng, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương thỏa thuận và thưởng theo doanh số (KPI)

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động

- Mức lương hấp dẫn, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Tăng lương theo năng lực làm việc.

- Thu nhập ổn định.

- Làm việc lâu dài tại công ty.

- Chế độ phúc lợi và đào tạo phát triển hàng năm.

- Các chế độ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin