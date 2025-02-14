Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- ||

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Kế toán trưởng là người đảm bảo hoạt động của bộ phận kế toán, xây dựng và hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển bộ phận kế toán, tham gia quản lý cơ sở vật chất của Phòng Tài chính - Kế toán, đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, TP. TCKT và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Phân công việc hợp lí đối với các thành viên trong bộ phận. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kế toán trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong bộ phận.
Điều hành các hoạt động nghiệp vụ kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.
Tham gia xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi, nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ
Tham gia làm các báo cáo flash, MIS, và dashboard và thực hiện phân tích.
Hỗ trợ cung cấp data để ra các quyết định đầu tư, mua sắm máy móc trang thiết bị, lập business case.
Phân tích chuyên sâu hoạt động kinh doanh cho Phaco, Lasik,... hoặc các chương trình, dự án phát sinh....
Xem xét báo cáo daily, báo cáo cho FD các biến động bất thường.
Hỗ trợ việc xem xét các PR về opex. Phối hợp kiểm soát ngân sách năm 2021.
Tham gia tính cơ cấu giá và EBITDA làm cơ sở tạo giá DVKT mới hoặc cập nhật giá DVKT khi có quyết định điều chỉnh giá.
Tham gia giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Cử nhân kế toán.
Có kinh nghiệm làm Kế toán trưởng hoặc tương đương ít nhất 3 năm.
Kỹ năng quản lý.
Kỹ năng huấn luyện & kèm cặp.
Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
Kỹ năng quản lý xung đột.
Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Kỹ năng lắng nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 471/2 - 473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

