Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Kế toán trưởng là người đảm bảo hoạt động của bộ phận kế toán, xây dựng và hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển bộ phận kế toán, tham gia quản lý cơ sở vật chất của Phòng Tài chính - Kế toán, đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, TP. TCKT và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Phân công việc hợp lí đối với các thành viên trong bộ phận. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kế toán trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong bộ phận.

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.

Tham gia xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi, nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ

Tham gia làm các báo cáo flash, MIS, và dashboard và thực hiện phân tích.

Hỗ trợ cung cấp data để ra các quyết định đầu tư, mua sắm máy móc trang thiết bị, lập business case.

Phân tích chuyên sâu hoạt động kinh doanh cho Phaco, Lasik,... hoặc các chương trình, dự án phát sinh....

Xem xét báo cáo daily, báo cáo cho FD các biến động bất thường.

Hỗ trợ việc xem xét các PR về opex. Phối hợp kiểm soát ngân sách năm 2021.

Tham gia tính cơ cấu giá và EBITDA làm cơ sở tạo giá DVKT mới hoặc cập nhật giá DVKT khi có quyết định điều chỉnh giá.

Tham gia giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.