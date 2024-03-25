[Đà Nẵng] Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 4 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia vào công tác hậu cần, tổ chức các chương trình (dịch vụ) của công ty: Hội nghị, sự kiện, dẫn đoàn khách... (setup, chạy chương trình,…)
- Phối hợp cùng các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các công việc của công ty.
- Thực hiện công việc được cán bộ quản lý phân công và các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm 3, 4 các ngành Du lịch, khách sạn, Marketing, Quản trị kinh doanh...
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, xử lý tình huống tốt
- Đam mê ngành sự kiện, du lịch
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng CTP theo đoàn/dịch vụ Công ty
- Đóng dấu xác nhận khi kết thúc thực tập
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 (đăng ký lịch thực tập linh hoạt)
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
