Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và lưu trữ chứng từ

Tạo các lệnh ngân hàng online

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ

Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu

Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, ưu tiên tại các công ty hoạt động đa ngành nghề hoặc quy mô nhân sự lớn

Trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT hoặc các công ty kiểm toán

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn; Thưởng định kỳ theo hiệu suất làm việc

Hỗ trợ máy tính làm việc

Review năng lực định kỳ hằng năm

Được định hướng nghề chuyên sâu

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, hiện đại, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin