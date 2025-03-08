Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và lưu trữ chứng từ
Tạo các lệnh ngân hàng online
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu
Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, ưu tiên tại các công ty hoạt động đa ngành nghề hoặc quy mô nhân sự lớn
Trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT hoặc các công ty kiểm toán

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn; Thưởng định kỳ theo hiệu suất làm việc
Hỗ trợ máy tính làm việc
Review năng lực định kỳ hằng năm
Được định hướng nghề chuyên sâu
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, hiện đại, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

