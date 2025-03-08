Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 1 Triệu

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: tầng 6, 630

- 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

- Sử dụng các công cụ thiết kế để thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo kế hoạch của team Marketing
- Sử dụng các công cụ edit video để chỉnh sửa, cắt ghép, và hoàn thiện video theo yêu cầu.
- Đảm nhiệm việc quay, dựng video theo yêu cầu

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp
- Ưu tiên các bạn học Marketing, TMĐT, Truyền thông đa phương tiện .v.v
Kinh nghiệm
- Ưu tiên các bạn từng tham gia các hoạt động truyền thông Marketing cho các dự án, hoặc CLB. ..
Kỹ Năng
- Kỹ năng làm việc nhóm, biết cách sắp xếp thời gian hiệu quả
- Có gu thẩm mỹ, sáng tạo
- Biết sử dụng các công cụ edit video, thiết kế hình ảnh
Yêu cầu chung
- Có laptop cá nhân.
- Đảm bảo thời gian làm việc 6 buổi/tuần
- Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Thái độ và Con người phù hợp
- Chủ động
- Ham học hỏi
- Mong muốn phát triển trong ngành Marketing
- Hoà đồng, năng động, cởi mở

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp
- Trợ cấp thực tập: 500.000 vnđ/tháng
Phúc lợi
- Lộ trình training theo mục tiêu phát triển cá nhân
- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Có trợ cấp trong thời gian thực tập
- Được làm việc trong môi trường hoà đồng, chuyên nghiệp
- Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành
- Tham gia các hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 630-632, Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

