Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Xe Nâng Thanh Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25CN6, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo

Trực tiếp xây dựng & triển khai (chạy) quảng cáo Facebook Ads/ Google Ads.

Trực tiếp xây dựng và sản xuất các content quảng cáo với các định dạng từ bài viết trên facebook, viral video, landing page... để phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả.

Theo dõi & tối ưu quảng cáo.

Tham gia xây dựng kế hoạch các chương trình Marketing tổng thể đến các campaign cụ thể.

Thực hiện các công việc được giao từ cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối học các ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Thời giờ làm việc: tối thiểu 20 giờ/tuần.

Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến.

Năng động, sáng tạo trong công việc, làm hết mình, chơi hết sức, quẩy nhiệt tình.

Có hiểu biết về các hoạt động PR, Marketing online, bán hàng online.

Tại Xe Nâng Thanh Bằng Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, phong trào, sự kiện nổi bật của công ty.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Được làm việc cùng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xe Nâng Thanh Bằng

