Tuyển Business Analyst FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

FPT Telecom đang tiên phong trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm công nghệ thông minh, định hình tương lai của cuộc sống số tại Việt Nam với các sản phẩm chiến lược như FPT Camera, FPT Smart Home và các giải pháp IoT đột phá.

- Để dẫn dắt và nâng tầm đội ngũ Phân tích Nghiệp vụ, chúng tôi đang tìm kiếm một BA Lead tài năng, có tầm nhìn và giàu kinh nghiệm, người sẽ đóng vai trò then chốt trong việc biến ý tưởng sản phẩm thành các giải pháp công nghệ xuất sắc.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phụ trách dẫn dắt đội ngũ BA, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động phân tích nghiệp vụ cho toàn bộ dòng sản phẩm IoT & Smart Home.

• Lãnh đạo và Phát triển đội ngũ:

o Dẫn dắt, định hướng và phát triển đội ngũ BA (3-5 thành viên), xây dựng một tập thể làm việc chuyên nghiệp, hiệu suất cao và gắn kết.

o Trực tiếp đào tạo, huấn luyện (coaching & mentoring) để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm cho các thành viên.

• Xây dựng và Chuẩn hóa Quy trình:

o Thiết lập, chuẩn hóa và cải tiến liên tục các quy trình làm việc (BA process), hệ thống tài liệu (BPMN, BRD, URD, SRS,...), và các phương pháp luận (methodology) của đội ngũ BA.

o Đảm bảo các tài liệu yêu cầu được xây dựng với chất lượng cao nhất, rõ ràng và nhất quán.