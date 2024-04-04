Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức
Ngày đăng tuyển: 04/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức

Xuất nhập khẩu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô B1

- 1 đến B1

- 3 & B1

- 19 đến B1

- 23, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Liên hệ với hãng tàu/forwarder để đặt chỗ cho lô hàng (booking).
  • Chuẩn bị chứng từ, bộ hồ sơ liên quan đến hàng hóa như làm giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O), hợp đồng ngoại thương (contract), soạn thảo hóa đơn thương mại (invoice), bảng kê chi tiết hàng hóa (Packing list), vận đơn (bill) cho lô hàng...
  • Chuẩn bị chứng từ theo hình thức thư tín dụng (L/C)
  • Sắp xếp và lưu trữ các bộ chứng từ, văn bản có liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu.
  • Làm hồ sơ/đề nghị thanh toán các chi phí của phòng xuất nhập khẩu.
  • Thực hiện công việc chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-  Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistic, Kinh doanh Quốc tế.

-  Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Xuất nhập khẩu.

-  Giải quyết vấn đề, kỹ năng sắp xếp tốt.

-  Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đạo đức tốt.

-  Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, Powerpoint.

Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức Thì Được Hưởng Những Gì

-  Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

-  Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngoài ra Công ty tham gia miễn phí BH tai nạn 24/24.

-  Cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí. Thưởng Lễ 30/4, 2/9, lương tháng 13, thưởng thâm niên, trợ cấp nuôi con nhỏ, thưởng năng suất, v.v…..

-  Quà công đoàn: 8/3, 20/10, Trung thu, Quà tết, Khen thưởng Nhân viên có con Học sinh giỏi,...;

-  Thời gian làm việc: 7h30 -16h30 (Thứ 2 - Thứ 6)

                                    7h30 - 11h30 (Thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

