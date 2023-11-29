Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Tổng hợp hóa đơn chứng từ các hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty.

+ Lập báo cáo thuế định kỳ cho ban giám đốc và cơ quan thuế

+ Làm việc với sở thuế các vấn đề liên quan..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính ...

- Kinh nghiệm kế toán thuế từ 3 năm trở lên , ưu tiên từng làm cho các cty xây dựng.

- Có khả năng làm báo cáo, tổng hợp hóa đơn chứng từ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết phần mềm kế toán MISA

- Năng động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 12.000.000 – 15.000.000 ( theo năng lực, kinh nghiệm và thỏa thuận khi phỏng vấn )

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, lương thưởng theo luật lao động.

- Thời gian làm việc : 8h-17h, từ thứ hai đến sáng thứ bảy .

- Địa điểm làm việc : 124-126 Nguyễn Thái Học, P 3, Tp Tây Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin