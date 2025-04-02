Tuyển AI Engineer Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu, đánh giá bài toán và đề xuất pipeline xây dựng mô hình học máy/học sâu (ML/DL) phù hợp với từng bài toán cụ thể.

pipeline xây dựng mô hình học máy/học sâu (ML/DL)

Nghiên cứu và triển khai các thuật toán NLP (BERT, LlaMa, Qwen, GPT) hoặc Computer Vision (CNN, ViT, Attention-based, etc.) để giải quyết các bài toán thực tế.

NLP (BERT, LlaMa, Qwen, GPT) hoặc Computer Vision (CNN, ViT, Attention-based, etc.)

Huấn luyện, tinh chỉnh (fine-tuning) và tối ưu hóa hiệu suất của mô hình AI trên các tập dữ liệu lớn.

Xây dựng, triển khai và tối ưu AI model serving (REST API, gRPC, FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server, etc.).

AI model serving

Đánh giá hiệu suất của mô hình, cải thiện độ chính xác, độ trễ và tối ưu tài nguyên tính toán.

Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm để tích hợp AI vào các hệ thống thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc với các dự án về AI liên quan đến NLP hoặc Computer Vision.

Thành thạo các framework TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers.

Kinh nghiệm xây dựng pipeline AI/ML để giải quyết bài toán cụ thể.

Khả năng đọc hiểu và tối ưu các mô hình AI từ các bài báo khoa học, GitHub, Kaggle.

Hiểu biết về các phương pháp đánh giá mô hình: Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, mAP, IoU, BLEU, etc.

Có kinh nghiệm làm việc với Python, NumPy, Pandas, OpenCV, Scikit-learn

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với LLMs, GPT, BERT, Stable Diffusion, CLIP.

LLMs, GPT, BERT, Stable Diffusion, CLIP

Kinh nghiệm triển khai & tối ưu model serving với FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server.

triển khai & tối ưu model serving

FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server

Hiểu biết về MLOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, MLflow, DVC, Airflow).

MLOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, MLflow, DVC, Airflow)

Kinh nghiệm tối ưu hóa mô hình trên GPU (CUDA, TensorRT, ONNX).

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận

Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến.

Cơ hội làm việc với các chuyên gia AI, Data Scientist trong ngành.

Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo về AI, Machine Learning.

Hỗ trợ tài nguyên tính toán GPU phục vụ nghiên cứu & phát triển.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin