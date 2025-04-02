Tuyển AI Engineer Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu, đánh giá bài toán và đề xuất pipeline xây dựng mô hình học máy/học sâu (ML/DL) phù hợp với từng bài toán cụ thể.
Nghiên cứu và triển khai các thuật toán NLP (BERT, LlaMa, Qwen, GPT) hoặc Computer Vision (CNN, ViT, Attention-based, etc.) để giải quyết các bài toán thực tế.
Huấn luyện, tinh chỉnh (fine-tuning) và tối ưu hóa hiệu suất của mô hình AI trên các tập dữ liệu lớn.
Xây dựng, triển khai và tối ưu AI model serving (REST API, gRPC, FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server, etc.).
Đánh giá hiệu suất của mô hình, cải thiện độ chính xác, độ trễ và tối ưu tài nguyên tính toán.
Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm để tích hợp AI vào các hệ thống thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc với các dự án về AI liên quan đến NLP hoặc Computer Vision.
Thành thạo các framework TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers.
Kinh nghiệm xây dựng pipeline AI/ML để giải quyết bài toán cụ thể.
Khả năng đọc hiểu và tối ưu các mô hình AI từ các bài báo khoa học, GitHub, Kaggle.
Hiểu biết về các phương pháp đánh giá mô hình: Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, mAP, IoU, BLEU, etc.
Có kinh nghiệm làm việc với Python, NumPy, Pandas, OpenCV, Scikit-learn
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với LLMs, GPT, BERT, Stable Diffusion, CLIP.
Kinh nghiệm triển khai & tối ưu model serving với FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server.
Hiểu biết về MLOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, MLflow, DVC, Airflow).
Kinh nghiệm tối ưu hóa mô hình trên GPU (CUDA, TensorRT, ONNX).

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến.
Cơ hội làm việc với các chuyên gia AI, Data Scientist trong ngành.
Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo về AI, Machine Learning.
Hỗ trợ tài nguyên tính toán GPU phục vụ nghiên cứu & phát triển.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V10 – A11 The Terra An Hưng, số 102 Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

