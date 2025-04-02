Tuyển AI Engineer Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích yêu cầu, đánh giá bài toán và đề xuất pipeline xây dựng mô hình học máy/học sâu (ML/DL) phù hợp với từng bài toán cụ thể.
Nghiên cứu và triển khai các thuật toán NLP (BERT, LlaMa, Qwen, GPT) hoặc Computer Vision (CNN, ViT, Attention-based, etc.) để giải quyết các bài toán thực tế.
Huấn luyện, tinh chỉnh (fine-tuning) và tối ưu hóa hiệu suất của mô hình AI trên các tập dữ liệu lớn.
Xây dựng, triển khai và tối ưu AI model serving (REST API, gRPC, FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server, etc.).
Đánh giá hiệu suất của mô hình, cải thiện độ chính xác, độ trễ và tối ưu tài nguyên tính toán.
Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm để tích hợp AI vào các hệ thống thực tế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các framework TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers.
Kinh nghiệm xây dựng pipeline AI/ML để giải quyết bài toán cụ thể.
Khả năng đọc hiểu và tối ưu các mô hình AI từ các bài báo khoa học, GitHub, Kaggle.
Hiểu biết về các phương pháp đánh giá mô hình: Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, mAP, IoU, BLEU, etc.
Có kinh nghiệm làm việc với Python, NumPy, Pandas, OpenCV, Scikit-learn
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với LLMs, GPT, BERT, Stable Diffusion, CLIP.
Kinh nghiệm triển khai & tối ưu model serving với FastAPI, TensorFlow Serving, Triton Inference Server.
Hiểu biết về MLOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, MLflow, DVC, Airflow).
Kinh nghiệm tối ưu hóa mô hình trên GPU (CUDA, TensorRT, ONNX).
Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến.
Cơ hội làm việc với các chuyên gia AI, Data Scientist trong ngành.
Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo về AI, Machine Learning.
Hỗ trợ tài nguyên tính toán GPU phục vụ nghiên cứu & phát triển.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
