Tuyển Backend Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

- Tham gia thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống website phân tích dữ liệu, hỗ trợ đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh, tối ưu sản phẩm, công việc và quy trình vận hành. Được làm việc với đa dạng các dự án và sản phẩm.

- Trực tiếp tham gia phối hợp với Front-end và team trong công ty để đưa ra đặc tả yêu cầu và tối ưu sản phẩm.

- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi hoặc có nhu cầu nâng cấp tính năng sản phẩm.

- Liên tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.