Tuyển Backend Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại SonatGame Studio
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tham gia thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống website phân tích dữ liệu, hỗ trợ đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh, tối ưu sản phẩm, công việc và quy trình vận hành. Được làm việc với đa dạng các dự án và sản phẩm.
- Trực tiếp tham gia phối hợp với Front-end và team trong công ty để đưa ra đặc tả yêu cầu và tối ưu sản phẩm.
- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi hoặc có nhu cầu nâng cấp tính năng sản phẩm.
- Liên tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Skill:
Attitude:
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI