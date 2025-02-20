Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phát triển các tính năng backend sử dụng Restful API Python Django
Hướng kiến trúc theo microservices
Hỗ trợ các API cho client-side, cải thiện hiệu năng hệ thống, bảo mật hệ thống
Thiết kế và cải tiến cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL
Viết code chất lượng: rõ ràng, đơn giản dễ hiểu và có khả năng mở rộng. Viết test đủ các trường hợp, xây dựng một số module/ thư viện dùng chung.
Có khả năng phân tích và tìm lỗi logic tìm ẩn.
Hiểu sâu nghiệp vụ sản phẩm và có tư duy hệ thống cao
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với ORM,...
Có kinh nghiệm làm việc, thiết kế hệ thống microservice với hiệu suất và khả năng mở rộng cao.
Nắm vững kiến thức về CI/CD, Kubernetes, Docker và AWS services
Có kinh nghiệm viết unit-test sử dụng Jest, Jasmine, Mocha, ...
Viết tài liệu API với công cụ như Swagger...
Làm việc tốt với Git
Nếu biết thêm NodeJS là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc
Cơ chế thăng tiến rõ ràng
Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý
Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ checkpoint.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI