Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển các tính năng backend sử dụng Restful API Python Django

Hướng kiến trúc theo microservices

Hỗ trợ các API cho client-side, cải thiện hiệu năng hệ thống, bảo mật hệ thống

Thiết kế và cải tiến cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL

Viết code chất lượng: rõ ràng, đơn giản dễ hiểu và có khả năng mở rộng. Viết test đủ các trường hợp, xây dựng một số module/ thư viện dùng chung.

Có khả năng phân tích và tìm lỗi logic tìm ẩn.

Hiểu sâu nghiệp vụ sản phẩm và có tư duy hệ thống cao

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm viết API Restful với Python Django sử dụng Restful Framework

Nắm vững kiến thức cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với ORM,...

Có kinh nghiệm làm việc, thiết kế hệ thống microservice với hiệu suất và khả năng mở rộng cao.

Nắm vững kiến thức về CI/CD, Kubernetes, Docker và AWS services

Có kinh nghiệm viết unit-test sử dụng Jest, Jasmine, Mocha, ...

Viết tài liệu API với công cụ như Swagger...

Làm việc tốt với Git

Nếu biết thêm NodeJS là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8- 15 triệu + % hoa hồng dự án

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc

Cơ chế thăng tiến rõ ràng

Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý

Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ checkpoint.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.

Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM

