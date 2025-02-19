Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và phát triển các ứng dụng web bằng Nodejs.
Tham gia phát triển các tính năng mới, nâng cấp hệ thống, tối ưu hoá hiệu suất và trải – nghiệm người dùng
Thực hiện kiểm thử, sửa lỗi và bảo trì ứng dụng.
Tham gia các cuộc họp, đào tạo và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Kĩ năng
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lập trình với Nodejs.
Từng sử dụng các framework như Express hoặc NestJS
Có kinh nghiệm sử dụng SQL hoặc NoSQL
2/ Kiến thức
Có kiến thức về Restful API.
Nắm vững kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JS
Hiểu và nắm được những kĩ thuật cơ bản để tối ưu ứng dụng web là một lợi thế.
Hiểu được các lifecycle cơ bản, các hooks cơ bản.
Từng làm việc với Typescript là một lợi thế
Từng làm việc với NextJS, ReactJS là một lợi thế
3/Thái độ
Yêu thích lập trình và muốn làm sản phẩm
Ham học hỏi, nghiên cứu
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lập trình với Nodejs.
Từng sử dụng các framework như Express hoặc NestJS
Có kinh nghiệm sử dụng SQL hoặc NoSQL
2/ Kiến thức
Có kiến thức về Restful API.
Nắm vững kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JS
Hiểu và nắm được những kĩ thuật cơ bản để tối ưu ứng dụng web là một lợi thế.
Hiểu được các lifecycle cơ bản, các hooks cơ bản.
Từng làm việc với Typescript là một lợi thế
Từng làm việc với NextJS, ReactJS là một lợi thế
3/Thái độ
Yêu thích lập trình và muốn làm sản phẩm
Ham học hỏi, nghiên cứu
Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI
lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.
lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI