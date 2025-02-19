Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển các ứng dụng web bằng Nodejs.

Tham gia phát triển các tính năng mới, nâng cấp hệ thống, tối ưu hoá hiệu suất và trải – nghiệm người dùng

Thực hiện kiểm thử, sửa lỗi và bảo trì ứng dụng.

Tham gia các cuộc họp, đào tạo và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kĩ năng

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lập trình với Nodejs.

Từng sử dụng các framework như Express hoặc NestJS

Có kinh nghiệm sử dụng SQL hoặc NoSQL

2/ Kiến thức

Có kiến thức về Restful API.

Nắm vững kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JS

Hiểu và nắm được những kĩ thuật cơ bản để tối ưu ứng dụng web là một lợi thế.

Hiểu được các lifecycle cơ bản, các hooks cơ bản.

Từng làm việc với Typescript là một lợi thế

Từng làm việc với NextJS, ReactJS là một lợi thế

3/Thái độ

Yêu thích lập trình và muốn làm sản phẩm

Ham học hỏi, nghiên cứu

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI

lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.

Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin