Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Toà nhà Thép Việt Thành, 623

- 625 Nguyễn Trãi, P .11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Triển khai các thuật toán xử lý dữ liệu thời gian thực (real-time data) với hiệu suất cao và khả năng mở rộng.
Thiết kế, phát triển các REST API hỗ trợ đa dạng khách hàng: mobile app, web app, nền tảng nhắn tin, SDK cho bên thứ ba.
Xây dựng hệ thống backend có khả năng mở rộng, ổn định, bảo mật và hiệu suất cao.
Phối hợp với nhóm khách hàng và nhóm thiết kế sản phẩm để triển khai nhanh các tính năng và thử nghiệm mới.
Tham gia thảo luận thiết kế, đánh giá code, và đóng góp ý tưởng trong các buổi brainstorming.
Tích hợp với các cổng thanh toán phổ biến như Stripe, Square, PayPal,....
Đo lường, phân tích hiệu năng và tối ưu hóa các hệ thống backend.
Hỗ trợ xử lý sự cố, tìm và sửa lỗi trong các hệ thống hiện tại, đồng thời cải tiến mã nguồn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
Tích hợp các công cụ và dịch vụ để nâng cao hiệu quả phát triển, bao gồm Docker, GIT, và hệ thống CI/CD.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm phát triển Backend, với kinh nghiệm làm việc sâu với một trong các ngôn ngữ/framework: .NET, Python, Node.js (JavaScript/TypeScript).
Hiểu rõ về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để tối ưu hóa hệ thống.
Kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MSSQL.
Có kinh nghiệm với unit testing frameworks như Jest, Mocha, Pytest,....
Sử dụng Redis để tối ưu hóa bộ nhớ đệm (caching) và tăng hiệu suất hệ thống.
Kinh nghiệm với Redis cache, SignalR hoặc Socket.IO là lợi thế.
Thành thạo làm việc với Docker và GIT trong quy trình phát triển phần mềm.
Có kinh nghiệm làm việc với ORM như TypeORM, Sequelize, Entity Framework.
Hiểu biết về AWS, Azure, Terraform, và các nền tảng cloud khác là điểm cộng lớn.
Biết về ReactJS, AngularJS để phối hợp với nhóm frontend là một lợi thế.
Kiến thức và kỹ năng:
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện mạnh mẽ.
Có khả năng tự học, chủ động tìm tòi công nghệ mới và sẵn sàng đối mặt với các thử thách kỹ thuật.
Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng lãnh đạo nhóm nhỏ hoặc hỗ trợ các thành viên khác khi cần.
Bằng cấp:
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.
Ngoại ngữ:
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tốt là yêu cầu bắt buộc.
Giao tiếp tốt với khách hàng hoặc đối tác quốc tế là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 85% / 2 tháng.
Tham gia sự kiện "Happy Friday" hàng tuần.
Làm việc và giao tiếp với khách hàng ở Úc, Mỹ,...
Cơ hội học hỏi từ các buổi trình bày công nghệ mới và kiến thức nâng cao, mở rộng hiểu biết và kỹ năng trong lĩnh vực liên quan.
Du lịch công ty hàng năm và hoạt động team-building.
Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES

CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 103 Đường 198 Cao Lỗ , Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

