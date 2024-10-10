Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Làm việc về website PHP / Laravel / Rest API
Tham gia nghiên cứu, xây dựng phát triển website, phần mềm của công ty
Xây dựng, chỉnh sửa các website trên nền tảng Laravel / PHP
Xử lý lỗi và tối ưu hóa vận hành cho các tính năng hiện có.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Làm việc về website PHP / Laravel / Rest API
Tham gia nghiên cứu, xây dựng phát triển website, phần mềm của công ty
Xây dựng, chỉnh sửa các website trên nền tảng Laravel / PHP
Xử lý lỗi và tối ưu hóa vận hành cho các tính năng hiện có.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo PHP, Laravel
Rành MySQL/Redis/Docker
Biết NodeJS/ReactJS/VueJS là một lợi thế
Thái độ làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm.
Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu
Tinh thần lạc quan, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Khả năng học hỏi và Research nhanh
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Up to 15M - 30M (NET)
Review tăng lương 01 năm/lần
Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức
Trợ cấp trách nhiệm cho Leader và Sup leader hàng tháng
Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.
Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao.
Được học hỏi các nền tảng công nghệ mới tân tiến
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định của nhà nước.
Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, năm.
Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI