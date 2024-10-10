Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Làm việc về website PHP / Laravel / Rest API Tham gia nghiên cứu, xây dựng phát triển website, phần mềm của công ty Xây dựng, chỉnh sửa các website trên nền tảng Laravel / PHP Xử lý lỗi và tối ưu hóa vận hành cho các tính năng hiện có. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo PHP, Laravel Rành MySQL/Redis/Docker Biết NodeJS/ReactJS/VueJS là một lợi thế Thái độ làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu Tinh thần lạc quan, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc Khả năng học hỏi và Research nhanh

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 15M - 30M (NET) Review tăng lương 01 năm/lần Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức Trợ cấp trách nhiệm cho Leader và Sup leader hàng tháng Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao. Được học hỏi các nền tảng công nghệ mới tân tiến Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định của nhà nước. Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, năm. Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

