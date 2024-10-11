Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng web application trên nền tảng .Net (C#), Sharepoint.

- Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án eOffice, DPM, website thương mại điện tử, làm việc theo sự phân công của cấp quản lý.

- Tham gia phân tích, thiết kế các hệ thống ứng dụng.

- Tham gia phát triển các hệ thống core của công ty.

- Được tham gia các dự án có độ phức tạp cao, số lượng người dùng đồng thời lớn, số lượng dữ liệu lớn.

- Chỉnh chữa, nâng cấp hệ thống ứng dụng, phát triển các yêu cầu bổ sung tính năng.

- Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho quản lý.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Viễn thông...

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Developer

Trình độ chuyên môn

• Có kinh nghiệm làm việc với: C#, ASP.Net, Web API.

• Có kinh nghiệm làm việc cơ sở dữ liệu MS SQL Server.

• Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng tốt.

• Từng tiếp xúc với các kỹ thuật Sharepoint, .Net Core, ElasticSearch, NoSQL.

• Từng tiếp xúc với việc phát triển, vận hành hệ thống phần mềm trên nền tảng Microsoft Azure

• Từng tiếp xúc với bài toán số lượng người dùng lớn

• Phát triển core sản phẩm

Kỹ năng mềm

• Có tư duy logic tốt + khả năng tự học

• Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

• Có trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và thu nhập theo năng lực Upto 16,000,000 Triệu

- Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, thỏa sức sáng tạo;

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú;

- Gói Bảo hiểm Sức khỏe Premium đối với nhân viên chính thức;

- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến;

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

