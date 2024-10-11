Tuyển Backend Developer WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Phát triển dự án, sử dụng ngôn ngữ PHP, C# Báo cáo tiến độ, ước tính giờ làm. Quản lý công việc, phát triển chức năng theo yêu cầu. Kiểm tra chất lượng, sửa lỗi. Chi tiết các nội dung công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng/Đại học. Có kinh nghiệm làm việc về ngôn ngữ PHP, C# Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Kỹ năng lập trình tốt, viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì Có khả năng học hỏi nhanh chóng và thích nghi với những công nghệ mới. Có tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Thưởng tháng/quý, lương tháng 13, lì xì, quà tặng lễ, tết,... Du lịch công ty/khám sức khỏe định kỳ hàng năm Party/event công ty mỗi tháng/quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

