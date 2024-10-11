Tuyển Backend Developer WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Phát triển dự án, sử dụng ngôn ngữ PHP, C# Báo cáo tiến độ, ước tính giờ làm. Quản lý công việc, phát triển chức năng theo yêu cầu. Kiểm tra chất lượng, sửa lỗi. Chi tiết các nội dung công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Phát triển dự án, sử dụng ngôn ngữ PHP, C#
Báo cáo tiến độ, ước tính giờ làm.
Quản lý công việc, phát triển chức năng theo yêu cầu.
Kiểm tra chất lượng, sửa lỗi.
Chi tiết các nội dung công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng/Đại học. Có kinh nghiệm làm việc về ngôn ngữ PHP, C# Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Kỹ năng lập trình tốt, viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì Có khả năng học hỏi nhanh chóng và thích nghi với những công nghệ mới. Có tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trình độ Cao đẳng/Đại học.
Có kinh nghiệm làm việc về ngôn ngữ PHP, C#
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Kỹ năng lập trình tốt, viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì
Có khả năng học hỏi nhanh chóng và thích nghi với những công nghệ mới.
Có tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Thưởng tháng/quý, lương tháng 13, lì xì, quà tặng lễ, tết,... Du lịch công ty/khám sức khỏe định kỳ hàng năm Party/event công ty mỗi tháng/quý.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng tháng/quý, lương tháng 13, lì xì, quà tặng lễ, tết,...
Du lịch công ty/khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Party/event công ty mỗi tháng/quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, 155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

