Tuyển Backend Developer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phần mềm; các dự án về R & D sản phẩm

• Tiếp cận và phát triển sản phẩm trên nền tảng Cloud Computing và Microservices;

• Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;

• Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework;

• Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm;

• Cơ hội phát triển bản thân, trở thành Team Leader trong tương lai.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc có liên quan;

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

• Thành thạo C#, ASP.NET và .NET Core framework, MS SQL Server;

• Có kinh nghiệm với làm việc với Java, Spring Boot là một điểm cộng

• Có kiến thức và tư duy lập trình hướng đối tượng (OOP);

• Ưu tiên có kinh nghiệm với HTML5, CSS, JavaScript, Boostrap, Webservices; ReactJS/Angular

• Ưu tiên có kiến thức về phân tích thiết kế lập trình và quy trình phát triển phần mềm;

• Có khả năng nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ mới;

• Khả năng tiếng anh đọc hiểu tốt, giao tiếp căn bản;

• Có cơ hội trở thành Team Leader

• Thời gian làm việc từ T2-T6

• Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau;

• Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng, ...

• Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

• Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;

• Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm;

• 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

• Lương tháng 13 và thưởng cuối năm;

• Xem xét tăng lương hàng năm;

• Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

• Các phúc lợi khác sẽ được chia sẻ chị tiết khi phỏng vấn

