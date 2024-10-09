Tuyển Backend Developer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
FPT IS Pro Company

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phần mềm; các dự án về R & D sản phẩm
• Tiếp cận và phát triển sản phẩm trên nền tảng Cloud Computing và Microservices;
• Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;
• Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework;
• Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm;
• Cơ hội phát triển bản thân, trở thành Team Leader trong tương lai.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc có liên quan;
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Thành thạo C#, ASP.NET và .NET Core framework, MS SQL Server;
• Có kinh nghiệm với làm việc với Java, Spring Boot là một điểm cộng
• Có kiến thức và tư duy lập trình hướng đối tượng (OOP);
• Ưu tiên có kinh nghiệm với HTML5, CSS, JavaScript, Boostrap, Webservices; ReactJS/Angular
• Ưu tiên có kiến thức về phân tích thiết kế lập trình và quy trình phát triển phần mềm;
• Có khả năng nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ mới;
• Khả năng tiếng anh đọc hiểu tốt, giao tiếp căn bản;

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Có cơ hội trở thành Team Leader
• Thời gian làm việc từ T2-T6
• Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau;
• Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng, ...
• Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
• Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
• Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm;
• 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
• Lương tháng 13 và thưởng cuối năm;
• Xem xét tăng lương hàng năm;
• Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
• Các phúc lợi khác sẽ được chia sẻ chị tiết khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

