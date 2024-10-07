Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các tính năng mới cho website/ứng dụng web của công ty, đảm bảo tính năng hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Phát triển các API (RESTful API, GraphQL) để kết nối với các hệ thống khác. Xây dựng và phát triển các ứng dụng web sử dụng các framework phổ biến như ReactJS, AngularJS. Viết code sạch, hiệu quả, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn code của công ty. Tham gia vào các cuộc họp thảo luận về thiết kế, phát triển và triển khai sản phẩm. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm trở lên. Nắm vững kiến thức về lập trình web, HTML5, CSS3, JavaScript. Có kiến thức về các framework phổ biến như ReactJS, AngularJS. Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL, MongoDB, PostgreSQL). Có kiến thức về API (RESTful API, GraphQL). Có kiến thức về Cloud (AWS, Azure, GCP). Có kiến thức về bảo mật (OpenSSL). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần học hỏi, chủ động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các dự án hấp dẫn, thử thách và mang tính đột phá. Được đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mới. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

