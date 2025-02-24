Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
- Hà Nội: Tòa nhà Biovagen – Khu công nghiệp vừa và nhỏ đường CN 2 giao CN 7, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội)
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu
- Nghiên cứu và phân tích xu hướng của thị trường, hành vi khách hàng mục tiêu.
- Lập kế hoạch Marketing truyền thông cho nhãn hàng
- Triển khai, giám sát, đánh giá kết quả các chương trình marketing và điều chỉnh nếu cần để đạt được mục tiêu đã đề ra.
- Quản lí, báo cáo ngân sách marketing nhãn hàng phụ trách
- Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài, trong phạm vi chuyên môn, về các hoạt động: quảng cáo, sản xuất TVC, viết bài, xây dựng nội dung…
- Đánh giá hành vi khách hàng trước và sau các chương trình marketing; đánh giá phản hồi của khách hàng về các hoạt động marketing, kịch bản và phim quảng cáo.
- Theo dõi/ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc; Đóng góp và thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty và tăng trưởng lợi nhuận.
- Báo cáo chỉ số theo tuần/tháng/quý
- Đào tạo quản lý nhân sự trong team marketing.
- Chịu trách nhiện phát hiện, dự báo, xử lý rủi ro của nhãn hiệu mình đang phụ trách.
- Xây dựng KPIs đánh giá nhân sự trong đội nhóm mình phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
