Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng của thị trường, hành vi khách hàng mục tiêu.

- Lập kế hoạch Marketing truyền thông cho nhãn hàng

- Triển khai, giám sát, đánh giá kết quả các chương trình marketing và điều chỉnh nếu cần để đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Quản lí, báo cáo ngân sách marketing nhãn hàng phụ trách

- Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài, trong phạm vi chuyên môn, về các hoạt động: quảng cáo, sản xuất TVC, viết bài, xây dựng nội dung…

- Đánh giá hành vi khách hàng trước và sau các chương trình marketing; đánh giá phản hồi của khách hàng về các hoạt động marketing, kịch bản và phim quảng cáo.

- Theo dõi/ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc; Đóng góp và thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty và tăng trưởng lợi nhuận.

- Báo cáo chỉ số theo tuần/tháng/quý

- Đào tạo quản lý nhân sự trong team marketing.

- Chịu trách nhiện phát hiện, dự báo, xử lý rủi ro của nhãn hiệu mình đang phụ trách.

- Xây dựng KPIs đánh giá nhân sự trong đội nhóm mình phụ trách.