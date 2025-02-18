Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: Khảo sát, tư vấn và thống nhất nghiệp vụ với khách hàng

Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm theo nhiều hình thức: Tài liệu mô tả, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (prototype) và các tài liệu liên quan khác

Hỗ trợ demo, presale bán hàng

Diễn giải (Tranfer) nghiệp vụ phần mềm cho các thành viên trong team dự án

Kiểm tra lại sản phẩm được bàn giao từ team dự án trước khi chuyển giao cho khách hàng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ cho khách hàng

Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong quá trình sử dụng

Tham gia vào việc định hướng phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng mới, các tính năng mới từ thị trường và đối thủ

Quản lý các thành viên được giao phụ trách: Phân chia công việc và theo dõi tiến độ thực hiện của các thành viên, giúp các thành viên xử lý các vấn đề kỹ thuật khó, review tài liệu phân tích nghiệp vụ của các thành viên, đào tạo chuyên môn cho các thành viên, giải quyết các vấn đề và xung đột giữa các thành viên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong công việc BA

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT là một lợi thế

Biết sử dụng các công cụ phục vụ phân tích nghiệp vụ, vẽ mockup (ví dụ Visio, Axure, Figma…)

Biết sử dụng các công cụ phục vụ quản lý công việc và dự án là một lợi thế (Ví dụ Jira, Microsoft Project, Trello…)

Có hiểu biết về HTML, ngôn ngữ truy vấn SQL là lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt và có tư duy hướng dịch vụ

Yêu thích công việc BA

Quyền Lợi

Có cơ hội làm việc với nhiều khách hàng là các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn, tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Triển khai dự án thực chiến đến khách hàng thuộc đa dạng nhiều nhóm ngành, nghề

Làm việc trong lĩnh vực Edtech là xu hướng đang thịnh hành và có nhiều tiềm năng bùng nổ trong tương lai

Lương theo thỏa thuận. Phụ cấp theo công việc thực tế.

Thưởng hấp dẫn gồm: Thưởng dự án, thưởng cuối năm theo kết quả công việc

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động

Tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa, team building, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển

