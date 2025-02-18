Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: Khảo sát, tư vấn và thống nhất nghiệp vụ với khách hàng
Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm theo nhiều hình thức: Tài liệu mô tả, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (prototype) và các tài liệu liên quan khác
Hỗ trợ demo, presale bán hàng
Diễn giải (Tranfer) nghiệp vụ phần mềm cho các thành viên trong team dự án
Kiểm tra lại sản phẩm được bàn giao từ team dự án trước khi chuyển giao cho khách hàng
Đào tạo hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ cho khách hàng
Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong quá trình sử dụng
Tham gia vào việc định hướng phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng mới, các tính năng mới từ thị trường và đối thủ
Quản lý các thành viên được giao phụ trách: Phân chia công việc và theo dõi tiến độ thực hiện của các thành viên, giúp các thành viên xử lý các vấn đề kỹ thuật khó, review tài liệu phân tích nghiệp vụ của các thành viên, đào tạo chuyên môn cho các thành viên, giải quyết các vấn đề và xung đột giữa các thành viên

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong công việc BA
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT là một lợi thế
Biết sử dụng các công cụ phục vụ phân tích nghiệp vụ, vẽ mockup (ví dụ Visio, Axure, Figma…)
Biết sử dụng các công cụ phục vụ quản lý công việc và dự án là một lợi thế (Ví dụ Jira, Microsoft Project, Trello…)
Có hiểu biết về HTML, ngôn ngữ truy vấn SQL là lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt và có tư duy hướng dịch vụ
Yêu thích công việc BA

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc với nhiều khách hàng là các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn, tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Triển khai dự án thực chiến đến khách hàng thuộc đa dạng nhiều nhóm ngành, nghề
Làm việc trong lĩnh vực Edtech là xu hướng đang thịnh hành và có nhiều tiềm năng bùng nổ trong tương lai
Lương theo thỏa thuận. Phụ cấp theo công việc thực tế.
Thưởng hấp dẫn gồm: Thưởng dự án, thưởng cuối năm theo kết quả công việc
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động
Tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa, team building, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job304900
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 29 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty Cổ phần NTTe-MOI
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Proton
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SonatGame Studio
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
17 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm