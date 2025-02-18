Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: Khảo sát, tư vấn và thống nhất nghiệp vụ với khách hàng
Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm theo nhiều hình thức: Tài liệu mô tả, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (prototype) và các tài liệu liên quan khác
Hỗ trợ demo, presale bán hàng
Diễn giải (Tranfer) nghiệp vụ phần mềm cho các thành viên trong team dự án
Kiểm tra lại sản phẩm được bàn giao từ team dự án trước khi chuyển giao cho khách hàng
Đào tạo hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ cho khách hàng
Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong quá trình sử dụng
Tham gia vào việc định hướng phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng mới, các tính năng mới từ thị trường và đối thủ
Quản lý các thành viên được giao phụ trách: Phân chia công việc và theo dõi tiến độ thực hiện của các thành viên, giúp các thành viên xử lý các vấn đề kỹ thuật khó, review tài liệu phân tích nghiệp vụ của các thành viên, đào tạo chuyên môn cho các thành viên, giải quyết các vấn đề và xung đột giữa các thành viên
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT là một lợi thế
Biết sử dụng các công cụ phục vụ phân tích nghiệp vụ, vẽ mockup (ví dụ Visio, Axure, Figma…)
Biết sử dụng các công cụ phục vụ quản lý công việc và dự án là một lợi thế (Ví dụ Jira, Microsoft Project, Trello…)
Có hiểu biết về HTML, ngôn ngữ truy vấn SQL là lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt và có tư duy hướng dịch vụ
Yêu thích công việc BA
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong lĩnh vực Edtech là xu hướng đang thịnh hành và có nhiều tiềm năng bùng nổ trong tương lai
Lương theo thỏa thuận. Phụ cấp theo công việc thực tế.
Thưởng hấp dẫn gồm: Thưởng dự án, thưởng cuối năm theo kết quả công việc
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động
Tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa, team building, du lịch…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
