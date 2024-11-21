Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 98

- 100 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chúng tôi cần tìm Business Development Executive phụ trách kinh doanh lĩnh vực dịch vụ giải pháp phần mềm vận tải – logistics và Maps API cho các nhà xe, công ty vận tải hoặc các đơn vị cung cấp phần mềm vận tải, logistics:
Business Development Executive
Mô tả công việc:
Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và tham gia lập kế hoạch chung cho phòng kinh doanh
Chủ động tìm kiếm khách hàng mục tiêu.
Tư vấn giải pháp vận tải – logistics (hành khách và hàng hóa), phần mềm và các công cụ (phần cứng và dịch vụ Maps API) cho khách hàng.
Chi tiết hơn về công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Có cơ hội trao dồi kiến thức, kinh nghiệm lên vị trí quản lý kinh doanh hoặc BA cho phát triển sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghệm về Technical Sales hoặc có kiến thức và tư duy tốt về phần mềm cùng kỹ năng bán hàng.
Năng động, két nối và giao tiếp tốt
Có kỹ năng bán hàng giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp
Ưu tiên các ứng viên nếu biết công nghệ về: vận tải, logistics hoặc bản đồ số, GIS
Ưu tiên các ứng viên biết về (API)
Ưu tiên các ứng viên nếu biết lập trình cơ bản: web/mobile có tương tác qua api
Ưu tiên ứng viên có bằng lái ô tô con

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + KPI)
Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

