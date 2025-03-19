Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 11A.2th Floor, Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám St, Ward 12, Dist 10, Hồ Chí Minh City, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Hỗ trợ quản lý và cập nhật dữ liệu hệ thống (cửa hàng, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, kế hoạch làm việc…).
Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ đội ngũ thị trường.
Đảm bảo cập nhật và quản lý chính xác Master File trên hệ thống.
Kiểm tra và xác thực hình ảnh từ thực tế với sơ đồ trưng bày (Planogram).
Quản lý và giám sát việc gửi auto mailer reports đến các bộ phận liên quan.
Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc dựa trên các KPI được thiết lập.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác để đảm bảo báo cáo và dữ liệu chính xác.
Phát hiện và đề xuất giải pháp cho các vấn đề về dữ liệu và hệ thống.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quản trị dữ liệu hoặc hành chính.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng cần thiết:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo chuyên sâu về phân tích dữ liệu và hệ thống BI.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
