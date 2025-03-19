Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Hỗ trợ quản lý và cập nhật dữ liệu hệ thống (cửa hàng, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, kế hoạch làm việc…).

Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ đội ngũ thị trường.

Đảm bảo cập nhật và quản lý chính xác Master File trên hệ thống.

Master File

Kiểm tra và xác thực hình ảnh từ thực tế với sơ đồ trưng bày (Planogram).

Quản lý và giám sát việc gửi auto mailer reports đến các bộ phận liên quan.

auto mailer reports

Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc dựa trên các KPI được thiết lập.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác để đảm bảo báo cáo và dữ liệu chính xác.

Phát hiện và đề xuất giải pháp cho các vấn đề về dữ liệu và hệ thống.