Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập ổn định, phụ cấp cơm trưa Chế độ lương thưởng doanh số, thưởng tháng, quý, năm hấp dẫn. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc, văn phòng phẩm,... Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Du lịch, team building hằng năm., Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo kế hoạch, yêu cầu từ các bộ phận, phòng ban:
Xây dựng kế hoạch đào tạo : nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo, người đào tạo
Thông báo về kế hoạch đào tạo đến các bộ phận, hệ thống cửa hàng, đảm bảo tất cả đều nắm được kế hoạch đào tạo đó
Gửi thư mời tham gia đào tạo , tổng hợp danh sách nhân viên đăng ký tham gia đào tạo
Chuẩn bị đào tạo: Hồ sơ, tài liệu, cần thiết cho việc đào tạo. Cơ sở vật chất: thiết bị, máy lạnh, chỗ ngồi, bảng, bút...) cho việc đào tạo
Tất cả đều đảm bảo đầy đủ để buổi đào tạo diễn ra đúng kế hoạch
Tổ chức đào tạo: Thực hiện, hỗ trợ, và chịu trách nhiệm về công tác đào tạo cho nhân sự. Báo cáo kết quả đào tạo về công tác đào tạo đã diễn ra sau các lớp đào tạo.
Tổ chức tái đào tạo kiến thức và kỹ năng cho nhân viên cũ
2. Xây dựng hệ thống tài liệu hỗ trợ công tác đào tạo và vận hành:
Cập nhật thay đổi tài liệu đào tạo hệ thống định kỳ theo định hướng phát triển Công ty
Ban hành và cấp phát tài liệu đến hệ thống cửa hàng của công ty. Hướng dẫn lưu bộ hồ sơ đào tạo tại cửa hàng. Định kỳ visit cửa hàng để kiểm tra tình trạng thực thi hồ sơ đào tạo.
Tiếp nhận phân công từ Trưởng phòng về việc hỗ trợ dự án mới khi có kế hoạch thông báo từ phòng vận hành.
Lên kế hoạch đánh giá, thẩm định trước ngày khai trương.
Báo cáo công tác đào tạo, thẩm định dự án và lưu hồ sơ đào tạo theo quy định
4. Tổ chức thi Tăng bậc – bổ nhiệm cho nhân sự khối K COFFEE
Xây dựng lộ trình thăng tiến cho từng vị trí nhân viên tại cửa hàng
Xây dựng hệ thống bài test, form file đánh giá từng vị trí trong kỳ thi tăng bậc bổ nhiệm. Chỉnh sửa, cập nhật bài thi lý thuyết định kỳ theo tài liệu mới nhất
Tổng hợp báo báo kết quả sau kỳ thi cho Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan.
5. Đảm bảo và kiểm soát chất lượng tại hệ thống cửa hàng:
Xây dựng quy trình đánh giá cửa hàng hằng tháng, các checklist kiểm tra đánh giá cửa hàng
Đề xuất giải pháp, thực hiện theo dõi việc khắc phục các lỗi vi phạm, cải tiến chất lượng tại cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Từ 25 – 40t
- Học vấn: tốt nghiệp Đại học.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty liên quan đến ngành F&B.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm & chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ tốt, có khả năng thuyết trình.
- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power Point,...

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

