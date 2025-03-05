Tuyển Chuyên viên đào tạo Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Xác định nhu cầu đào tạo của nhân sự.
Xây dựng, lập kế hoạch phù hợp từ hệ thống tài liệu đào tạo sẵn có của công ty.
Trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo, giám sát sự tham dự và hiệu suất thực tế của nhân viên trong chương trình đào tạo.
Đánh giá năng lực nhân sự trước, trong và sau đào tạo, theo dõi sự tiến bộ và đề xuất lộ trình phát triển cá nhân.
Đề xuất, đổi mới cải thiện phương pháp đào tạo để đạt được hiệu quả cao nhất.
MC trong các chương trình nội bộ.
Bác sĩ doanh nghiệp quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên, thúc đẩy tinh thần làm việc và có sự hỗ trợ phù hợp với từng nhân sự.
Các thủ tục hành chính khác.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chuyên về đào tạo hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Sáng tạo, có khả năng xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân sự.
Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành da liễu, thẩm mỹ, sức khỏe,...

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC 10.000.000đ - 17.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng hiệu quả THU NHẬP LÊN ĐẾN 25-30 TRIỆU NẾU LÀM TỐT.
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 900.000đ/ tháng.
Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + 100% (Phụ cấp + Thưởng hiệu quả,...)
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo hiệu quả nổi bật.
Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc là tòa dịch vụ 10 tầng sang trọng, hiện đại, đồng nghiệp hòa đồng, năng động, hỗ trợ nhau trong công việc, xây dựng gói dịch vụ cho nhân viên công ty, căng tin dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

