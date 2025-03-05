Tuyển Chuyên viên đào tạo Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Xác định nhu cầu đào tạo của nhân sự.

Xây dựng, lập kế hoạch phù hợp từ hệ thống tài liệu đào tạo sẵn có của công ty.

Trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo, giám sát sự tham dự và hiệu suất thực tế của nhân viên trong chương trình đào tạo.

Đánh giá năng lực nhân sự trước, trong và sau đào tạo, theo dõi sự tiến bộ và đề xuất lộ trình phát triển cá nhân.

Đề xuất, đổi mới cải thiện phương pháp đào tạo để đạt được hiệu quả cao nhất.

MC trong các chương trình nội bộ.

Bác sĩ doanh nghiệp quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên, thúc đẩy tinh thần làm việc và có sự hỗ trợ phù hợp với từng nhân sự.

Các thủ tục hành chính khác.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chuyên về đào tạo hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Sáng tạo, có khả năng xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân sự.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành da liễu, thẩm mỹ, sức khỏe,...

Thu nhập: LC 10.000.000đ - 17.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng hiệu quả THU NHẬP LÊN ĐẾN 25-30 TRIỆU NẾU LÀM TỐT.

Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 900.000đ/ tháng.

Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + 100% (Phụ cấp + Thưởng hiệu quả,...)

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo hiệu quả nổi bật.

Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc là tòa dịch vụ 10 tầng sang trọng, hiện đại, đồng nghiệp hòa đồng, năng động, hỗ trợ nhau trong công việc, xây dựng gói dịch vụ cho nhân viên công ty, căng tin dành cho nhân viên.

