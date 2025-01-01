Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tháp C Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Trực tiếp đứng lớp đào tạo Hội nhập nhân viên mới.
- Trực tiếp/hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình, bài giảng, bài thực hành/kiểm tra đào tạo.
- Trực tiếp đứng lớp đào tạo các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty.
- Trực tiếp/hỗ trợ đào tạo Quy chế, quy định, quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, biểu mẫu cho các Đơn vị/Ban/Phòng/Cá nhân.
- Khảo sát, phân tích nhu cầu đào tạo của CBNV trong Công ty.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể.
- Liên hệ, tìm hiểu, đánh giá các đơn vị đào tạo bên ngoài (Đối với đào tạo thuê ngoài).
- Tổ chức, theo dõi chương trình đào tạo.
- Báo cáo tổng kết đào tạo, thu thập phản hồi của học viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo tới TGĐ.
- Hoàn thiện các thủ tục đề xuất, thanh toán/hoàn ứng các Chương trình Đào tạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH lĩnh vực đào tạo, nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm đào tạo E-learning.
- Am hiểu cách thức đào tạo, đánh giá sau đào tạo.
- Hiểu biết về các chương trình đào tạo cơ bản.
- Có hiểu biết và mối quan hệ với các đơn vị đào tạo bên ngoài.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương: 12 – 15tr/tháng + thưởng
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

