Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Xây dựng và Quản lý dữ liệu chương trình đào tạo, Giám sát theo dõi việc thực hiện chương trình, kế họach đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo đúng định hướng và tiến độ đào tạo chung của Công ty; lên kế họach đào tạo từng tháng theo đề xuất của các phòng ban.

Thực hiện đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo và đề xuất phương án nâng cao chất lượng đào tạo.

Phối hợp với bộ phận liên quan đánh giá về chất lượng dịch vụ sau đào tạo.

Phối hợp với các bộ phận xếp và theo dõi lịch học lý thuyết, thực hành, đối với các đợt đào tạo được phân công. (Các đợt đào tạo mới và công tác đào tạo lại sau định kỳ).

Lập kế hoạch, chương trình và lịch kiểm tra, thi của các đợt đào tạo.

Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo cho phù hợp với từng thời kỳ hoạt động của công ty.

Tham mưu cho ban TGĐ trong việc cử CBCNV tham dự các khóa huấn luyện tại các trường (trung tâm) đào tạo chuyên nghiệp, hoặc mời các giảng viên có trình độ cao đến giảng dạy để nâng cao các kỹ năng cho nhân viên.

Xây dựng đề bài kiểm tra sau mỗi khóa giảng dạy. Tổ chức thi vấn đáp, thi viết, thi tay nghề để kiểm tra năng lực tiếp thu của mỗi học viên.

Sắp xếp, lưu trữ có hệ thống hồ sơ các kỳ thi, kiểm tra và bài thi theo qui định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc công ty.

Nam/nữ, Nam cao từ 1m65 đến 1m72; Nữ cao từ 1m58 đến 1m65; thân hình cân đối, ưa nhìn, tóc đen tự nhiên.

Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học trở lên, chuyên ngành về quản trị nhân sự, sư phạm, có kinh nghiệm làm về giáo dục, đào tạo. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Có kỹ năng tổ chức, thực hiện công việc một cách khoa học, chuyên nghiệp.

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, điều hành xử lý và giải quyết tình huống.

Kỹ năng đứng lớp, hướng dẫn đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn thuyết phục tốt.

Kỹ năng viết tài liệu, tổng hợp, xử lý thông tin tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, nhiệt tình, yêu nghề , có tinh thần trách nhiệm.

Lương: 12 - 20 triệu đồng/tháng, thử việc hưởng 100% lương

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe,..

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Được tham quan nghỉ mát, nghỉ 8 ngày/tháng, làm 8h tiếng/ngày

Được cấp phát đầy đủ máy tính, trang thiết bị để làm việc

