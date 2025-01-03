Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo theo kế hoạch năm và nhu cầu phát sinh của từng bộ phận

Xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế

Xây dựng kịch bản và thiết kế tài liệu đào tạo

Tổ chức triển khai và điều phối hoạt động đào tạo diễn ra đúng kế hoạch

Tham gia đánh giá và hỗ trợ học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo

Tham gia xây dựng và triển khai chính sách thúc đẩy phong trào học tập trong tổ chức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 22 đến 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Có kinh nghiệm vận hành hệ thống Elearning trong doanh nghiệp (Thiết lập khóa học, báo cáo)

Yêu cầu sử dụng thành thạo Microsoft Office hoặc Google Docs

Sử dụng tốt ít nhất 1 phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Canva, Photoshop,...)

Biết sử dụng các phần mềm biên tập video, dựng SCORM là lợi thế

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, sáng tạo

Có thái độ tích cực và tinh thần học hỏi trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45)

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động

Văn phòng làm việc không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình.

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Xét tăng lương/ thăng chức hàng năm.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga, ...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/ năm.

Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.