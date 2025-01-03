Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Diamond Flower Tower, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Vận hành hệ thống LMS/ E-Learning (50%):

- Quản lý, triển khai và vận hành các khóa đào tạo trên hệ thống LMS

- Quản lý, tổ chức người học trên hệ thống LMS

- Triển khai và theo dõi dữ liệu, các báo cáo vận hành trên hệ thống của các lớp học theo mục tiêu đào tạo của từng Đơn vị

- Tổng kết, báo cáo, đánh giá, hoặc thực hiện các hành động để cải thiện chất lượng đào tạo

- Cập nhật xu thế, đề xuất phát triển các tính năng mới phù hợp với nhu cầu học tập tại công ty

2. Số hóa ấn phẩm đào tạo (20%):

- Trực tiếp tham gia triển khai số hóa các chương trình đào tạo E-learning: xây dựng Outline, kịch bản, thiết kế, phát triển khóa học và dựng video đóng gói khóa học.

3. Triển khai Đào tạo Nội bộ (20%)

- Lập kế hoạch Đào tạo tháng/ quý/ năm

- Triển khai các khóa Đào tạo nội bộ & Thuê ngoài

- Thực hiện các chương trình Đánh giá sau đào tạo (Nội bộ và thuê ngoài)

4. Báo cáo Đào tạo (10%)

- Lập báo cáo và kiểm soát các chỉ số Đào tạo

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu ứng viên

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Trình độ đào tạo:

- Ngành nghề ưu tiên: Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực, Đào tạo và các ngành nghề liên quan;

Ngành nghề ưu tiên

- Kiến thức: Hiểu biết chuyên sâu về công tác Đào tạo và vận hành hệ thống

- Kiến thức:

E-Learning

- Kinh nghiệm: Có từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Kinh nghiệm:

- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế, quay dựng video, xây dựng & đóng gói bài giảng E-learning

- Khả năng lập kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm

- Khả năng tổ chức và vận hành các khóa Đào tạo Nội bộ & Thuê ngoài

- Hiểu biết về phương pháp đánh giá sau Đào tạo

2. Kỹ năng:

Có khả năng giao tiếp & làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

3. Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:

Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động

Năng động, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực công việc lớn.

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao

Có thể đi làm sau Tết Nguyên Đán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12tr - 18tr

Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)

Thưởng nóng, thưởng hiệu suất, thưởng dự án...

Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Review lương 1-2 lần/ năm

Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm

Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Chế độ làm việc 05 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin