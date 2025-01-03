Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

· Tham gia xây dựng giáo trình đào tạo.Nắm bắt tình trạng kỹ năng của nhân viên nhà hàng, tham khảo tài liệu từ các nguồn khác để từ đó xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

· Lập kế hoạch đào tạo theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Chủ đề học cần bám sát nhu cầu công việc thực tế để phục vụ công việc.

· Lên lịch học, đào tạo trực tiếp hoặc sắp xếp giảng viên. Theo dõi quá trình đào tạo và kiểm tra kết quả.

· Kết hợp với giám đốc khách sạn, quản lý nhà hàng, trưởng bộ phận để đào tạo, theo dõi và đánh giá kết quả làm việc tháng đầu của nhân viên.

· Lên ngân sách dự trù cho hoạt động đào tạo hàng năm. Quản lý và theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách này.

· Giám sát việc triển khai đào tạo, đánh giá chất lượng và có báo cáo về việc đào tạo nghiệp vụ tại các Bộ phận trong nhà hàng, khách sạn.

· Trực tiếp tham gia chấm thi, kiểm tra hàng ngày các công việc và hỗ trợ khi có nhân sự nghỉ đột xuất.

· Xây dựng các tình huống và kỹ năng cần có của nhân viên nhà hàng.

Thực hiện các công việc đào tạo khác theo sự phân công của Giám đốc, Quản lý trực tiếp.

·Nam, nữ Ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Tốt nghiệp các trường khối QTKD, Du lịch, khách sạn, nhân sự....

·Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng ngoại ngữ là 1 lợi thế.

·Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm đào tạo trong lĩnh vực FO, FB

·Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt tốt

·Có kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung và tài liệu đào tạo

·Có khả năng tạo dựng niềm tin, xây dựng sự đồng thuận và truyền cảm hứng.

·Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

·Hoạt bát, năng động, trung thực, cầu tiến, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

·Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

·Có khả năng đi công tác

Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng / Khách sạn, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội