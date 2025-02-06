Tuyển Chuyên viên đào tạo TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10E, Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố môi trường cho doanh nghiệp

- Triển khai tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, tập huấn, ứng phó sự cố môi trường cho các địa phương

- Thường xuyên cập nhật bổ sung kịp thời các nội dung vào chương trình tập huấn, huấn luyện, đào tạo cho phù hợp với từng khách hàng

- Tư vấn hỗ trợ khách hàng, chăm sóc khách hàng để nắm bắt thông tin kịp thời về chương trình huấn luyện, tập huấn, đào tạo, ứng phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm đào tạo từ 3 năm trở lên;

- Có kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động là một lợi thế;

- Sử dụng PowerPonit thành thạo;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và nắm bắt thông tin;

- Có thể đi công tác (3 - 5 ngày);

Địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh, số 10E đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Phụ cấp: Đứng lớp

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: teambuilding, du lịch, tổ chức sinh nhật, ăn trưa tại Trung tâm.

- Ăn trưa tại văn phòng

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng làm 2 thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.