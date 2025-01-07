Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch chiến lược Marketing Mix 5Ps đối với từng thương hiệu/ sản phẩm và điều phối thực thi chiến lược 5Ps nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty (về doanh số, thị phần và sức khỏe thương hiệu)

1.1 Lập kế hoạch chiến lược và điều phối thực thi các công việc liên quan tới SẢN PHẨM (PRODUCT) để đạt các mục tiêu kinh doanh

1.2 Triển khai thương mại sản phẩm mới (Phối hợp giữa các bộ phận) bằng cách lên kế hoạch phối hợp giữa các bộ phận và đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng thời gian và cùng nắm được đầy đủ thông tin: Lên master timeline, thực thi

1.3 Lập kế hoạch chiến lược và điều phối thực thi các công việc liên quan tới PHÂN PHỐI (PLACE) để đạt các mục tiêu kinh doanh

1.4 Lập kế hoạch chiến lược và điều phối thực thi các công việc liên quan tới GIÁ (PRICE) để đạt các mục tiêu kinh doanh

1.5 Lập kế hoạch chiến lược và điều phối thực thi các công việc liên quan tới BAO BÌ SẢN PHẨM (PACKAGING) để đạt các mục tiêu kinh do

2 Xây dựng kế hoạch Truyền Thông Tiếp Thị Tích Hợp (IMC) và điều phối thực thi kế hoạch IMC nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của công ty (về doanh số, thị phần và sức khỏe thương hiệu)

2.1 Xác định mục tiêu truyền thông dựa trên bản chất chiến dịch

2.2 Chọn communication platform chính (ATL - mass targeted: TV, Digital, Print ads, OOH & BTL - directly target: Sampling, POSM ) dựa trên hành vi tiêu dùng và meadia habit của đối tượng truyền thông