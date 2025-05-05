Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo kế hoạch huấn luyện diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
- Phụ trách công tác đào tạo và huấn luyện cho Khối cửa hàng khu vực Miền Bắc
- Tổ chức các khóa huấn luyện đúng theo kế hoạch đã thống nhất với Ops ngay từ đầu
- Thực hiện huấn luyện các khóa huấn luyện CLDP, BOTP, SMDP và các khóa học khác trong kế hoạch đào tạo hàng năm
- Thực hiện tốt công tác logistic của các khóa huấn luyện theo quy định ngân sách được duyệt (phòng họp, ăn uống, tài liệu, ...) cho giảng viên và học viên
- Thực hiện các báo cáo khóa học theo quy định
2. Theo dõi và đánh giá năng lực nhân viên
- Hướng dẫn học viên, quản lý thực hiện việc áp dụng kiến thức được học trong công việc, đánh giá ứng dụng
- Thực hiện đánh giá, giám sát kết quả đánh giá các khóa học diễn ra theo kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian ứng dụng đã được quy định
- Thực hiện gửi giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu
- Cập nhật kết quả đánh giá ứng dụng đào tạo của học viên cho quản lý
- Đánh giá năng lực Trưởng ca, Giám sát, Cửa hàng trưởng tại cửa hàng để tư vấn cho quản lý và đề xuất các chương trình huấn luyện khác (nếu có)
3. Cập nhật chương trình mới, nội dung mới
- Tham gia cập nhật nội dung các chương trình huấn luyện cho khối kinh doanh (Ops) định kỳ 3 năm/lần để cải tiến chất lượng đào tạo cho nhân viên
- Tham gia xây dựng nội dung huấn luyện trực tuyến cho Ops
- Cập nhật thường xuyên các phương pháp đào tạo, hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên
4. Công tác khác
- Cập nhật các dữ liệu huấn luyện hàng tháng, điểm đánh giá ứng dụng hàng tháng trên phần mềm lẫn training history (back up)
- Cập nhật manual product, task checklist cho cửa hàng
- Cập nhật bộ câu hỏi đánh giá trước và sau đào tạo cho nhân viên
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Có kiến thức và kinh nghiệm về năng lực hành vi
- Kỹ năng sử dụng tốt: MS Office: Word, Excel, Power Point
- Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện tốt
- Năng động, thân thiện và tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng đi công tác được theo yêu cầu công việc
Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học QT Nhân lực, QT Kinh doanh
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm trong ngành FnB

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13.
- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật.
- 12 ngày nghỉ phép năm.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding.
- Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.
Thời gian làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, 9h00 đến 18h00
Địa điểm: Làm việc tại Cửa hàng khu vực Miền Bắc hoặc văn phòng tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM

