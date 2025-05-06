Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Toà CT1 - A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với 2 nhóm: nhân viên bán hàng siêu thị & nhân viên F&B (quầy đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, combo thực phẩm…).

Đào tạo quy trình phục vụ chuẩn F&B: chuẩn bị – trình bày – bán hàng – vệ sinh – lưu trữ thực phẩm.

Cập nhật kiến thức sản phẩm: nguồn gốc, cách sử dụng, bảo quản, ưu điểm cạnh tranh.

Đào tạo kỹ năng giao tiếp, upselling, xử lý phàn nàn khách hàng cả trong siêu thị và khu vực ăn uống.

Hướng dẫn thực hành quy định về VSATTP, kiểm soát nhiệt độ, đồng phục, trang thiết bị...

VSATTP

Theo dõi chất lượng phục vụ, thao tác chế biến, an toàn thực phẩm tại quầy F&B.

Đánh giá việc áp dụng đúng kỹ năng bán hàng, tư vấn combo, niêm yết giá – chương trình khuyến mãi...

Kiểm tra sự tuân thủ các SOP ngành F&B: quy trình đóng gói, phục vụ, vệ sinh quầy, lưu mẫu thức ăn…

Ghi nhận phản hồi khách hàng, xử lý nhanh các lỗi vận hành, hỗ trợ nhân viên cải thiện hiệu suất.

Đề xuất cải tiến quy trình vận hành, trưng bày hàng F&B và hướng dẫn bán hàng tại điểm nóng.

Phối hợp tuyển dụng nhân viên F&B và bán hàng phù hợp.

Đề xuất chính sách khen thưởng – điều chỉnh đào tạo dựa trên KPI: doanh số, mức độ hài lòng khách hàng, tỷ lệ tuân thủ VSATTP...

Tham gia thử nghiệm món mới, hướng dẫn nhân viên cập nhật sản phẩm F&B mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà hàng – khách sạn, Sư phạm, Nhân sự hoặc ngành liên quan đến F&B.

Có kinh nghiệm 1–2 năm ở vị trí tương đương trong môi trường siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi F&B.

Hiểu rõ quy trình bán lẻ và F&B: chế biến, bảo quản, vận hành quầy thực phẩm…

Kỹ năng đào tạo nhóm, huấn luyện tại chỗ, đánh giá và giám sát hiệu quả.

Năng động, chịu áp lực tốt, sẵn sàng làm việc tại nhiều chi nhánh nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: lương cơ bản + thưởng theo hiệu quả đào tạo & giám sát.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng đào tạo vùng hoặc Giám đốc đào tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về đào tạo nội bộ, quản lý F&B, VSATTP.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ NUWA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin