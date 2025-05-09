Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật

- Công nghệ Bách Khoa (CTECH), Quốc lộ 1A, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các bảng biểu quản lý đào tạo, cũng như các kế hoạch tổ chức thi
- Căn cứ kế hoạch, tiến độ giảng dạy lập thời khóa biểu giảng dạy và học tập.
- Phối hợp bộ phận hành chính nhân sự thực hiện mời Giảng viên giảng dạy.
- Phụ trách thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên.
- Quản lý kết quả học tập của sinh viên.
- Phối hợp tổ chức công tác xét cảnh báo học tập, tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
- Phụ trách kiểm soát kết quả học tập trên hệ thống phần mềm đào tạo chính xác, kịp thời.
- Phối hợp đôn đốc, theo dõi công tác nộp điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần theo từng đợt học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ƯU tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý giáo dục.
- 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các trường cao đẳng dạy nghề
- Chịu được áp lực cao, linh hoạt trong xử lý công việc....
- Am hiểu về chương trình đào tạo, ưu tiên ứng viên biết/ có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, Internet)

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực kinh nghiệm
- Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục
- Cơ hội thăng tiến
- BHXH Theo quy định Luật lao động
- Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
- Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Trường
- Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
- Hỗ trợ đồng phục, gửi xe..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 19 đường Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

