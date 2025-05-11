Tuyển Chuyên viên đào tạo AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chất lượng tài xế (30%): Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, đào tạo, chương trình khích lệ, tái đào tạo, chế tài..v..v.. nhằm nâng cao chất lượng tài xế
Truyền thông (30%): Xây dựng và truyền thông nội dung về quy định, chính sách, tính năng, chương trình thưởng, các cập nhật tin tức... , cho toàn tập tài xế Bike Ahamove tại khu vực Hà Nội
Đào tạo (20%): Phát triển và cập nhật quy trình đào tạo cho toàn tập tài xế
Quản lý và hỗ trợ tài xế (20%): Ghi nhận các vấn đề tài xế gặp phải qua các nền tảng social, hướng dẫn tài xế xử lý theo đúng quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quan hệ công chúng, Marketing, Truyền thông…
Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương: Chuyên viên đào tạo, Chuyên viên truyền thông, gắn kết tài xế,..
Kỹ năng giao tiếp & tâm lý: Lắng nghe chủ động, giao tiếp dễ hiểu, xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tư duy giải pháp, tập trung tìm kiếm giải pháp thay vì đổ lỗi
Có khả năng đọc hiểu dữ liệu, sử dụng thành thạo Excel/ Google Sheet

Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: 15 ngày phép/ năm.
Lương tháng 13, thưởng năm, BHXH full lương, BH sức khỏe PVI.
Môi trường trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình.
Cơ hội thăng tiến nếu kết quả công việc tốt.
Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.
Địa điểm làm việc: Tầng 9, Toà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Tòa nhà Rivera Park, 7/28, Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

