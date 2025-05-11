Tuyển Chuyên viên đào tạo AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chất lượng tài xế (30%): Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, đào tạo, chương trình khích lệ, tái đào tạo, chế tài..v..v.. nhằm nâng cao chất lượng tài xế

Truyền thông (30%): Xây dựng và truyền thông nội dung về quy định, chính sách, tính năng, chương trình thưởng, các cập nhật tin tức... , cho toàn tập tài xế Bike Ahamove tại khu vực Hà Nội

Đào tạo (20%): Phát triển và cập nhật quy trình đào tạo cho toàn tập tài xế

Quản lý và hỗ trợ tài xế (20%): Ghi nhận các vấn đề tài xế gặp phải qua các nền tảng social, hướng dẫn tài xế xử lý theo đúng quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quan hệ công chúng, Marketing, Truyền thông…

Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương: Chuyên viên đào tạo, Chuyên viên truyền thông, gắn kết tài xế,..

Kỹ năng giao tiếp & tâm lý: Lắng nghe chủ động, giao tiếp dễ hiểu, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tư duy giải pháp, tập trung tìm kiếm giải pháp thay vì đổ lỗi

Có khả năng đọc hiểu dữ liệu, sử dụng thành thạo Excel/ Google Sheet

Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: 15 ngày phép/ năm.

Lương tháng 13, thưởng năm, BHXH full lương, BH sức khỏe PVI.

Môi trường trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình.

Cơ hội thăng tiến nếu kết quả công việc tốt.

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Địa điểm làm việc: Tầng 9, Toà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin