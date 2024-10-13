Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C35 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thâp và xử lý dữ liệu đối với học sinh (điểm số, hành vi, tình trạng chuyên cần,..) và giáo viên (hiệu suất giảng dạy, chuyên môn,...) Phân tích dữ liệu về tiến trình học tập, kết quả học tập và sự phát triển của học sinh Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu (Google Locker Studio, Microsoft Power BI) để xây dựng các báo cáo và biểu đồ trực quan giúp Ban lãnh dạo theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động Đánh giá hiệu quả các chương trình giáo dục và hoạt động ngoại khóa dựa theo dữ liệu thực tế Cung cấp dữ liệu phục vụ việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân hóa cho học sinh nhằm cải thiện kết quả học tập Bảo đảm tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu của CBNV, học sinh theo các quy định về quyền riêng tư trong Giáo dục Phối hợp với các nhóm liên quan (CBNV;Học sinh) để chia sẻ thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các yếu tố mà H.A.S cần ở bạn: - 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí DA
- Có tư duy tốt về logic và xử lý tình huống linh hoạt - Yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực phát triển phần mềm - Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT, tài chính kế toán, kinh doanh, thương mại,... - Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành

Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S Thì Được Hưởng Những Gì

H.A.S offer bạn những gì:
- Mức lương: 15-25tr (thỏa thuận theo năng lực)
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại trường
- BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, nghỉ lễ, phép, hiếu, hỉ,...
- Môi trường làm việc lịch sự, văn minh, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.
- Được hưởng chế độ ưu đãi về học phí khi cho con theo học tại hệ thống Trường học của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 Kim Liên, Phố Lương Định Của, Phường Kim liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

